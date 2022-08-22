Бразилец таки будет? Экс-защитник Львова и Днепра-1 тренируется с Шахтером

«Шахтер», в заявке которого на УПЛ впервые за 20 лет нет ни одного бразильца, может под конец трансферного окна все-таки подписать легионера из Бразилии. Речь идет о правом защитнике Лукасе Тейлоре.

Сейчас он является игроком греческого ПАОКа, однако ранее выступал в УПЛ за «Львов» и «Днепр-1». При этом в «Днепре-1» он работал с нынешним главным тренером «Шахтера» Игором Йовичевичем.

Информация о возможном переходе Лукаса Тейлора в «Шахтер» появилась еще в июле, до официального назначения Йовичевича. Недавно Тейлор был замечен на открытой тренировке «Шахтера»:



FootballHub. Лукас Тейлор