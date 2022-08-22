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Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 17:25 | Обновлено 22 августа 2022, 17:32
1553
2

Бразилец таки будет? Экс-защитник Львова и Днепра-1 тренируется с Шахтером

Лукас Тейлор может вернуться в УПЛ

22 августа 2022, 17:25 | Обновлено 22 августа 2022, 17:32
1553
2
Бразилец таки будет? Экс-защитник Львова и Днепра-1 тренируется с Шахтером
СК Днепр-1. Лукас Тейлор

«Шахтер», в заявке которого на УПЛ впервые за 20 лет нет ни одного бразильца, может под конец трансферного окна все-таки подписать легионера из Бразилии. Речь идет о правом защитнике Лукасе Тейлоре.

Сейчас он является игроком греческого ПАОКа, однако ранее выступал в УПЛ за «Львов» и «Днепр-1». При этом в «Днепре-1» он работал с нынешним главным тренером «Шахтера» Игором Йовичевичем.

Информация о возможном переходе Лукаса Тейлора в «Шахтер» появилась еще в июле, до официального назначения Йовичевича. Недавно Тейлор был замечен на открытой тренировке «Шахтера»:


FootballHub. Лукас Тейлор

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Источник FootballHub
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Комментарии 2
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Barsa_che
Жаль Шахтар. З таким тренером, як Йовичевич, щось виграти, неможливо.
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