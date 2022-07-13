Шахтер может подписать бразильца из ПАОКа – журналист
Лукас Тейлор уже играл в Украине за «Львов» и «Днепр-1»
«Шахтер», который готовится продать Додо в «Фиорентину», может подписать на позицию правого защитника другого бразильского легионера – Лукаса Тейлора из греческого ПАОКа.
По информации журналиста Владимира Зверова, Тейлор может вскоре вернуться в Украину, так как его игра очень нравится хорвату Игору Йовичевичу, которого прочат на пост главного тренера «Шахтера» после ухода с этой должности итальянца Роберто Де Дзерби.
Лукас Тейлор с лета минувшего года выступает за ПАОК. Его контракт с греческим клубом действует до лета 2024 года, а оценочная стоимость составляет 800 тысяч евро.
Примечательно, что спортивным директором ПАОКа ныне является Жозе Боту, ранее работавший директором департамента селекции «Шахтера».
Лукас Тейлор - бразилець, який може повернутися в Україну. Є інформація, що ним цікавиться "Шахтар". Теоретично, це може бути перше підписання Йовічевича. Адже бразилець дуже подобався тренеру в Дніпрі-1 pic.twitter.com/t06Yigzwqf— Volodymyr Zverov (@VZverov) July 13, 2022
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