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  4. Шахтер может подписать бразильца из ПАОКа – журналист
Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 15:42 |
904
0

Шахтер может подписать бразильца из ПАОКа – журналист

Лукас Тейлор уже играл в Украине за «Львов» и «Днепр-1»

13 июля 2022, 15:42 |
904
0
Шахтер может подписать бразильца из ПАОКа – журналист
ФК ПАОК. Лукас Тейлор

«Шахтер», который готовится продать Додо в «Фиорентину», может подписать на позицию правого защитника другого бразильского легионера – Лукаса Тейлора из греческого ПАОКа.

По информации журналиста Владимира Зверова, Тейлор может вскоре вернуться в Украину, так как его игра очень нравится хорвату Игору Йовичевичу, которого прочат на пост главного тренера «Шахтера» после ухода с этой должности итальянца Роберто Де Дзерби.

Лукас Тейлор с лета минувшего года выступает за ПАОК. Его контракт с греческим клубом действует до лета 2024 года, а оценочная стоимость составляет 800 тысяч евро.

Примечательно, что спортивным директором ПАОКа ныне является Жозе Боту, ранее работавший директором департамента селекции «Шахтера».

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Источник Sport.ua
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