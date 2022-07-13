Шахтер может подписать бразильца из ПАОКа – журналист

«Шахтер», который готовится продать Додо в «Фиорентину», может подписать на позицию правого защитника другого бразильского легионера – Лукаса Тейлора из греческого ПАОКа.

По информации журналиста Владимира Зверова, Тейлор может вскоре вернуться в Украину, так как его игра очень нравится хорвату Игору Йовичевичу, которого прочат на пост главного тренера «Шахтера» после ухода с этой должности итальянца Роберто Де Дзерби.

Лукас Тейлор с лета минувшего года выступает за ПАОК. Его контракт с греческим клубом действует до лета 2024 года, а оценочная стоимость составляет 800 тысяч евро.

Примечательно, что спортивным директором ПАОКа ныне является Жозе Боту, ранее работавший директором департамента селекции «Шахтера».