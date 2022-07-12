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  4. Шахтер хотел иметь процент от перепродажи Додо, но Фиорентина отказала
Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 17:50 |
473
2

Шахтер хотел иметь процент от перепродажи Додо, но Фиорентина отказала

Бразилец на текущей неделе должен быть официально представлен игроком «фиалок»

12 июля 2022, 17:50 |
473
2
Шахтер хотел иметь процент от перепродажи Додо, но Фиорентина отказала
ФК Шахтер. Додо

Правый фулбек «Шахтера» Додо на текущей неделе, как ожидается, завершит свой переход в итальянскую «Фиорентину».

Донецкий клуб на завершающей стадии переговорного процесса настаивал на включение в договор пункта, в котором бы оговаривался процент, причитающийся «горнякам» от перепродажи Додо, но «Фиорентина» настояла на том, чтобы трансфер ограничился основной суммой сделки (14,5 млн евро) и бонусными выплатами (3,5 млн евро).

«В трансфере Додо нет проволочек, речь сугубо о бюрократических аспектах. Сделка завершена, осталось уточнить несколько деталей: бразилец станет игроком «Фиорентины». Цель состоит в том, чтобы он прибыл к концу недели, прошел медицинское обследование и немедленно присоединился к команде на сборах. Процент от следующей продажи? «Шахтер» просил включить в договор такую ​​возможность, но «фиалки» ему ее не предоставили и для украинского клуба доступны только дополнительные бонусы», - пролил свет на ситуацию итальянский эксперт по трансферному рынку Никколо Чеккарини.

Ранее бывший руководитель департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту выразил убеждение, что Додо не задержится в «Фиорентине», и вскоре переберется в один из европейских топ-клубов.

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Источник FiorentinaNews.com
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Rolan Stkomarovskiy
Українським клубам краще зайнятися власними академіями - порядно, чесно, наполегливо та творчо, в них буде десятки крутих українських гравців, які краще за легіонерів.
Основа якісної академії - це круті та професійні тренери: 
- добрі та порядні в побуті + люблять та вірять в дітей, вкладають в них свою душу; 
- ентузіасти - мають власні ідеї, власну філософію та якісь власні методики; 
- постійно вчаться та саморозвиваються, мають високу культуру вільної праці. 
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