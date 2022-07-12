Шахтер хотел иметь процент от перепродажи Додо, но Фиорентина отказала

Правый фулбек «Шахтера» Додо на текущей неделе, как ожидается, завершит свой переход в итальянскую «Фиорентину».

Донецкий клуб на завершающей стадии переговорного процесса настаивал на включение в договор пункта, в котором бы оговаривался процент, причитающийся «горнякам» от перепродажи Додо, но «Фиорентина» настояла на том, чтобы трансфер ограничился основной суммой сделки (14,5 млн евро) и бонусными выплатами (3,5 млн евро).

«В трансфере Додо нет проволочек, речь сугубо о бюрократических аспектах. Сделка завершена, осталось уточнить несколько деталей: бразилец станет игроком «Фиорентины». Цель состоит в том, чтобы он прибыл к концу недели, прошел медицинское обследование и немедленно присоединился к команде на сборах. Процент от следующей продажи? «Шахтер» просил включить в договор такую ​​возможность, но «фиалки» ему ее не предоставили и для украинского клуба доступны только дополнительные бонусы», - пролил свет на ситуацию итальянский эксперт по трансферному рынку Никколо Чеккарини.

Ранее бывший руководитель департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту выразил убеждение, что Додо не задержится в «Фиорентине», и вскоре переберется в один из европейских топ-клубов.