Шахтер хотел иметь процент от перепродажи Додо, но Фиорентина отказала
Бразилец на текущей неделе должен быть официально представлен игроком «фиалок»
Правый фулбек «Шахтера» Додо на текущей неделе, как ожидается, завершит свой переход в итальянскую «Фиорентину».
Донецкий клуб на завершающей стадии переговорного процесса настаивал на включение в договор пункта, в котором бы оговаривался процент, причитающийся «горнякам» от перепродажи Додо, но «Фиорентина» настояла на том, чтобы трансфер ограничился основной суммой сделки (14,5 млн евро) и бонусными выплатами (3,5 млн евро).
«В трансфере Додо нет проволочек, речь сугубо о бюрократических аспектах. Сделка завершена, осталось уточнить несколько деталей: бразилец станет игроком «Фиорентины». Цель состоит в том, чтобы он прибыл к концу недели, прошел медицинское обследование и немедленно присоединился к команде на сборах. Процент от следующей продажи? «Шахтер» просил включить в договор такую возможность, но «фиалки» ему ее не предоставили и для украинского клуба доступны только дополнительные бонусы», - пролил свет на ситуацию итальянский эксперт по трансферному рынку Никколо Чеккарини.
Ранее бывший руководитель департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту выразил убеждение, что Додо не задержится в «Фиорентине», и вскоре переберется в один из европейских топ-клубов.
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