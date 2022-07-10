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  4. Жозе БОТУ: «Додо не задержится в Фиорентине надолго»
Украина. Премьер лига
10 июля 2022, 15:29 | Обновлено 10 июля 2022, 15:31
673
0

Жозе БОТУ: «Додо не задержится в Фиорентине надолго»

Бразилец достаточно скоро перейдет в топ-клуб, считает специалист

10 июля 2022, 15:29 | Обновлено 10 июля 2022, 15:31
673
0
Жозе БОТУ: «Додо не задержится в Фиорентине надолго»
ФК Шахтер. Жозе Боту (слева) и Луиш Каштру

Бывший директор департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту, ныне работающий спортивным директором греческого ПАОКа, высказался по поводу предстоящего перехода правого фулбека «горняков» Додо в итальянскую «Фиорентину».

«Додо мы подписали из «Коритибы». В первый год с Паулу Фонсекой мы решили дать ему возможность расти в Португалии, в «Витории Гимарайнш», где работал Луиш Каштру – тренер, сменивший Фонсеку. Короче говоря, мы хотели держать его в поле зрения, чтобы поскорее вернуть его к нам. К тому времени, когда он вернулся из аренды, он сильно вырос и продолжал прогрессировать от игры к игре. Он демонстрировал высочайший уровень, несмотря на молодость и большие возможности для совершенствования. Я уверен, болельщикам «Фиорентины» он очень понравится. При всем уважении к «фиалкам», которые являются великим клубом, я считаю, что Додо не задержится во Флоренции надолго и что вскоре он присоединится к еще более крупным клубам», - сказал Боту.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» и «Фиорентина» согласовали сумму трансфера Додо. За своего футболиста «горняки» получат 18 миллионов евро, из которых 3,5 миллиона будут прописаны в виде бонусов.

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Источник Fiorentina.it
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