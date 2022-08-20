Украина. Премьер лига20 августа 2022, 13:37 |
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У Шахтера впервые с 2002 нет ни одного бразильца в заявке на УПЛ
Из легионеров только двое футболистов
20 августа 2022, 13:37 |
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Донецкий «Шахтер» подал официальную заявку команды на сезон УПЛ 2022-2023, в которой нет ни одного бразильца.
Всего в заявку вошли 25 футболистов.
Отметим, что и в принципе из легионеров в команде есть только Лассина Траоре (Буркина-Фасо) и Невен Джурасек (Хорватия).
⚒ #Shakhtar's squad list for domestic competitions of 2022/23 season 🧡 pic.twitter.com/vNs02i1ZOo— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) August 20, 2022
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