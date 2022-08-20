У Шахтера впервые с 2002 нет ни одного бразильца в заявке на УПЛ

Донецкий «Шахтер» подал официальную заявку команды на сезон УПЛ 2022-2023, в которой нет ни одного бразильца.

Всего в заявку вошли 25 футболистов.

Отметим, что и в принципе из легионеров в команде есть только Лассина Траоре (Буркина-Фасо) и Невен Джурасек (Хорватия).