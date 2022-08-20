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Украина. Премьер лига
20 августа 2022, 12:51 | Обновлено 20 августа 2022, 13:06
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Шахтер подал заявку на УПЛ: Траоре взял номер Додо, Мудрик получил 10-ку

«Горняки» заявили 25 футболистов в списке А, список Б еще не разглашен

20 августа 2022, 12:51 | Обновлено 20 августа 2022, 13:06
780
1
Шахтер подал заявку на УПЛ: Траоре взял номер Додо, Мудрик получил 10-ку
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сегодня, 20 августа, донецкий «Шахтер» подал заявку на новый сезон Премьер-лиги. В заявке команды пока что 25 футболистов, которые включены в список А. 

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин.

Защитники: 4. Сергей Кривцов, 5. Валерий Бондарь, 15. Богдан Михайличенко, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 28. Марьян Фарина, 32. Эдуард Козик, 99. Виктор Корниенко.

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Тотовицкий, 8. Георгий Судаков, 10. Михаил Мудрик, 11. Александр Зубков, 17. Невен Джурасек, 20. Дмитрий Топалов, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько, 90. Алексей Кащук.

Нападающие: 2. Лассина Траоре, 14. Даниил Сикан, 19. Андрей Кулаков.

Стоит отметить, что номер 10, ставший вакантным после ухода Жуниора Мораеса, получил Михаил Мудрик, а африканский форвард Лассина Траоре будет играть в футболке с непривычным номером 2, под которым ранее играл Додо.

До 31 августа включительно можно вносить изменения в заявку. В первом туре нового сезона УПЛ «Шахтер» 23 августа сыграет против «Металлиста 1925».

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Источник УПЛ
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Canadian_stallion
Напоминает шахтёр выпуска 2000го года. 
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