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Украина. Премьер лига
19 августа 2022, 21:56 | Обновлено 19 августа 2022, 22:12
1777
5

Один легионер. Динамо подало заявку на новый сезон УПЛ

Томаш Кендзера пока остается в составе

19 августа 2022, 21:56 | Обновлено 19 августа 2022, 22:12
1777
5
Один легионер. Динамо подало заявку на новый сезон УПЛ
ФК Динамо Киев

В пятницу «Динамо» подало заявку на новый сезон Премьер-лиги. В заявке команды 52 футболиста, но любой момент даже после начала сезона игроки могут быть дозаявлены.

Отметим, что единственный оставшийся легионер, Томаш Кендзера, заявлен на новый чемпионат. Из-за возраста в списке Б заявлены Илья Забарный и Владислав Ванат.

Список A

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко.

Защитники: Никита Бурда, Томаш Кендзера, Владислав Дубинчак, Александр Караваев, Никита Кравченко, Денис Попов, Александр Сирота, Александр Тымчик.

Хавбеки: Александр Андриевский, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Денис Антюх.

Форварды: Артем Беседин, Владислав Супряга.

Команда в новом сезоне УПЛ стартует 28 августа матчем против «Днепра-1».

Список Б

Вратари: Руслан Нещерет, Юрий Авраменко, Денис Игнатенко, Дмитрий Погорелый

Защитники: Назар Балаба, Артем Бенедюк, Даниил Билоконь, 3. Антон Боль, 2. Константин Вивчаренко, Алексей Гусев, 25. Илья Забарный, Егор Сизонюк, Арсений Филатов.

Полузащитники: Максим Бойченюк, Максим Василец, 27. Викентий Волошин, Артем Грохольский, Иван Котуха, Навин Малыш, Андрей Маткевич, Юрий Михайлив, Артем Слесарь, Максим Тетеря, 37. Антон Царенко, Назар Янчишин, 14. Александр Яцык

Нападающие: 11. Владислав Ванат, Игорь Горбач, Никита Дзень, Максим Зоренко, Дмитрий Кремчанин.

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Источник ФК Динамо Киев
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Lev17.
А де Кулач ??
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Roma513
Чому Забарний в Б?
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-1
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veter
52!!! И нельзя выбрать 11 ронинов? Которые готовы умереть на поле за честь клуба...
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