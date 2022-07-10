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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилил команду братьями-близнецами
Украина. Премьер лига
10 июля 2022, 08:18 |
89
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилил команду братьями-близнецами

Станислав и Владислав Шарай продолжат карьеру в Ровно

10 июля 2022, 08:18 |
89
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилил команду братьями-близнецами
ФК Верес Ровно

«Верес» официально сообщил о подписании однолетних контрактов с двумя полузащитниками. Речь идет о 25-летних братьях-близнецах – Станиславе и Владиславе Шарае.

Оба ранее выступали за «Олимпик» Донецк, «Авангард» из Краматорска, «Сумы» и «Альянс» из Липовой Долины.

Ранее «Верес» получил приглашение сыграть с «Дебреценом».

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Источник ФК Верес
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