Украина. Премьер лига10 июля 2022, 08:18 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилил команду братьями-близнецами
Станислав и Владислав Шарай продолжат карьеру в Ровно
10 июля 2022, 08:18 |
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«Верес» официально сообщил о подписании однолетних контрактов с двумя полузащитниками. Речь идет о 25-летних братьях-близнецах – Станиславе и Владиславе Шарае.
Оба ранее выступали за «Олимпик» Донецк, «Авангард» из Краматорска, «Сумы» и «Альянс» из Липовой Долины.
Ранее «Верес» получил приглашение сыграть с «Дебреценом».
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