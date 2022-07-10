ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилил команду братьями-близнецами

«Верес» официально сообщил о подписании однолетних контрактов с двумя полузащитниками. Речь идет о 25-летних братьях-близнецах – Станиславе и Владиславе Шарае.

Оба ранее выступали за «Олимпик» Донецк, «Авангард» из Краматорска, «Сумы» и «Альянс» из Липовой Долины.

Ранее «Верес» получил приглашение сыграть с «Дебреценом».