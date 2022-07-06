Верес получил приглашение сыграть с Дебреценом в Венгрии

Ровенский «Верес» получил приглашение сыграть товарищеский матч с семикратным чемпионом Венгрии – футбольным клубом «Дебрецен». Об этом рассказал главный тренер Юрий Вирт.

«Сегодня нам предложили сыграть с «Дебреценом» в Венгрии. Но пока не знаем, сможем ли туда поехать, потому что есть определенные организационные вопросы», - сказал Юрий Вирт.

Также главный тренер рассказал, что первый контрольный поединок этого межсезонья против «Львова» U-19 13 июля команда проведет на стадионе ОДЕК в Оржеве.

Другие из семи запланированных летних спаррингов ровенская команда сыграет во Львове и Киеве.