Верес получил приглашение сыграть с Дебреценом в Венгрии
Ровенский клуб вскоре может провести спарринг
Ровенский «Верес» получил приглашение сыграть товарищеский матч с семикратным чемпионом Венгрии – футбольным клубом «Дебрецен». Об этом рассказал главный тренер Юрий Вирт.
«Сегодня нам предложили сыграть с «Дебреценом» в Венгрии. Но пока не знаем, сможем ли туда поехать, потому что есть определенные организационные вопросы», - сказал Юрий Вирт.
Также главный тренер рассказал, что первый контрольный поединок этого межсезонья против «Львова» U-19 13 июля команда проведет на стадионе ОДЕК в Оржеве.
Другие из семи запланированных летних спаррингов ровенская команда сыграет во Львове и Киеве.
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