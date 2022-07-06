Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес получил приглашение сыграть с Дебреценом в Венгрии
Украина. Премьер лига
06 июля 2022, 09:38 |
74
0

Верес получил приглашение сыграть с Дебреценом в Венгрии

Ровенский клуб вскоре может провести спарринг

06 июля 2022, 09:38 |
74
0
Верес получил приглашение сыграть с Дебреценом в Венгрии
ФК Верес

Ровенский «Верес» получил приглашение сыграть товарищеский матч с семикратным чемпионом Венгрии – футбольным клубом «Дебрецен». Об этом рассказал главный тренер Юрий Вирт.

«Сегодня нам предложили сыграть с «Дебреценом» в Венгрии. Но пока не знаем, сможем ли туда поехать, потому что есть определенные организационные вопросы», - сказал Юрий Вирт.

Также главный тренер рассказал, что первый контрольный поединок этого межсезонья против «Львова» U-19 13 июля команда проведет на стадионе ОДЕК в Оржеве.

Другие из семи запланированных летних спаррингов ровенская команда сыграет во Львове и Киеве.

По теме:
Функционер Вереса: «В клубе наиболее массовое изменение коллектива в УПЛ»
ФОТО. Янг Бойз – Динамо. Фотогалерея товарищеского матча в Швейцарии
Источник: четверо игроков Динамо отправлены со сборов в Киев
Верес Ровно Дебрецен контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Самба киевского мотылька. Почему Динамо нужно продать Диалло
Футбол | 05 июля 2022, 12:55 11
Самба киевского мотылька. Почему Динамо нужно продать Диалло
Самба киевского мотылька. Почему Динамо нужно продать Диалло

Обозреватель Sport.ua – о легионере «бело-голубых», за которым выстроилась очередь из топ-клубов

Днепр-1 является самым молодым клубом-дебютантом еврокубков 2022/23
Футбол | 06 июля 2022, 02:40 1
Днепр-1 является самым молодым клубом-дебютантом еврокубков 2022/23
Днепр-1 является самым молодым клубом-дебютантом еврокубков 2022/23

Самым старший дебютант сезона – венгерская «Кишварда», которой 111 лет

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ представил нового главного тренера
Футбол | 05.07.2022, 15:45
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ представил нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ представил нового главного тренера
ВИДЕО. Украинские зенитчики показали, как работает ПВО в Днепре
Война | 05.07.2022, 16:45
ВИДЕО. Украинские зенитчики показали, как работает ПВО в Днепре
ВИДЕО. Украинские зенитчики показали, как работает ПВО в Днепре
Монца и Шахтер начали переговоры по поводу трансфера Марлона
Футбол | 06.07.2022, 04:25
Монца и Шахтер начали переговоры по поводу трансфера Марлона
Монца и Шахтер начали переговоры по поводу трансфера Марлона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победа без турнирной мотивации. Украина обыграла Северную Македонию
Победа без турнирной мотивации. Украина обыграла Северную Македонию
04.07.2022, 20:51 3
Баскетбол
ФОТО. Залужный поблагодарил Польшу и Чехию за танки
ФОТО. Залужный поблагодарил Польшу и Чехию за танки
05.07.2022, 12:20
Война
Бежал через окно. Известно, как экс-игрока Шахтера мобилизировали в Донецке
Бежал через окно. Известно, как экс-игрока Шахтера мобилизировали в Донецке
04.07.2022, 09:59 1
Война
Саша, бай-бай
Саша, бай-бай
05.07.2022, 10:42 38
Футбол
Северная Македония – Украина. Матч без турнирного значения, но с амбициями
Северная Македония – Украина. Матч без турнирного значения, но с амбициями
04.07.2022, 13:58
Баскетбол
5 футболистов, которые стали мэрами
5 футболистов, которые стали мэрами
04.07.2022, 16:20 4
Футбол
ВИДЕО. Лунин остается, Жезус в Арсенале, ставим на Халеп
ВИДЕО. Лунин остается, Жезус в Арсенале, ставим на Халеп
04.07.2022, 13:12
Футбол
Источник: четверо игроков Динамо отправлены со сборов в Киев
Источник: четверо игроков Динамо отправлены со сборов в Киев
06.07.2022, 01:17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем