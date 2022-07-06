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  4. Функционер Вереса: «В клубе наиболее массовое изменение коллектива в УПЛ»
Украина. Премьер лига
06 июля 2022, 07:19 | Обновлено 06 июля 2022, 07:30
295
0

Функционер Вереса: «В клубе наиболее массовое изменение коллектива в УПЛ»

Кардинальные изменения в «Вересе»

06 июля 2022, 07:19 | Обновлено 06 июля 2022, 07:30
295
0
Функционер Вереса: «В клубе наиболее массовое изменение коллектива в УПЛ»
ФК Верес

Советник президента «Вереса» Сергей Коваль прокомментировал масштабные изменения в составе команды.

«Если брать путь начиная с Первой лиги, то сейчас, наверное, произошло наиболее массовое изменение коллектива. В первую очередь нас покинул резервный вратарь Кичак, не смог добыть в борьбе место в основе, поэтому мы решили сделать ставку на молодого вратаря, а именно Арсена Коркодим воспитанника «Волыни».

Солдат и Гончаренко решили сменить команды, мы им предлагали остаться. У Гончаренко было предложение от Колоса, которое он принял. К сожалению, нас тоже покинул Сергей Петько, он до последнего хотел остаться, но ему поступило предложение от Черноморца, в котором он себе и получил имя, как футболист и для него Одесса – это родной дом.

Слава Богу, что почти восстановился Клец. Помним, что у него была очень серьезная травма крестообразной связи, можно сказать, что он почти готов. Возможно, кто-то не обратил внимание, но он очень опытный и квалифицированный футболист. Он в прошлом сезоне был у нас в заявке, но из-за травмы не играл первую половину, а на сборах набрал форму и снова произошла неприятность. В Вересе у него выпал практически год, но он очень хочет доказать, что не зря ему доверились.

Хотим усилить опорную зону и добавить разнообразие в атакующее звено. У нас есть Сергей Панасенко, но в поисках тоже конкуренции для него. Скажу откровенно, у Сергея было предложение от другого клуба, но нам удалось его удержать. В центр поля также хотим добавить одного или несколько исполнителей, центрального защитника, потому что сейчас остался только Мельник и новичок Курко. Есть молодой Гук, но он еще не обстрелян, трудно конкурировать, возможно, отдадим его в аренду, будем смотреть», - сказал Коваль.

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Источник Футбол 1/2/3
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