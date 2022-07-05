Украина. Премьер лига05 июля 2022, 11:53 | Обновлено 05 июля 2022, 12:07
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Верес начал подготовку к сезону. В составе 21 футболист
Планируется подписание 3-4 новичков
05 июля 2022, 11:53 | Обновлено 05 июля 2022, 12:07
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Клуб УПЛ «Верес» начал подготовку к старту нового сезона. Под руководством наставника Юрия Вирта работают 21 футболист, но списка игроков нет.
В клубе рассчитывают, что команду пополнят еще 3-4 новичка.
«Верес» пока будет готовиться в Ровно, запланировано 7 контрольных матчей.
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