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  4. Верес начал подготовку к сезону. В составе 21 футболист
Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 11:53 | Обновлено 05 июля 2022, 12:07
262
0

Верес начал подготовку к сезону. В составе 21 футболист

Планируется подписание 3-4 новичков

05 июля 2022, 11:53 | Обновлено 05 июля 2022, 12:07
262
0
Верес начал подготовку к сезону. В составе 21 футболист
veres.rv.ua

Клуб УПЛ «Верес» начал подготовку к старту нового сезона. Под руководством наставника Юрия Вирта работают 21 футболист, но списка игроков нет.

В клубе рассчитывают, что команду пополнят еще 3-4 новичка.

«Верес» пока будет готовиться в Ровно, запланировано 7 контрольных матчей.

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Источник ФК Верес
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