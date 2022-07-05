Верес начал подготовку к сезону. В составе 21 футболист

Клуб УПЛ «Верес» начал подготовку к старту нового сезона. Под руководством наставника Юрия Вирта работают 21 футболист, но списка игроков нет.

В клубе рассчитывают, что команду пополнят еще 3-4 новичка.

«Верес» пока будет готовиться в Ровно, запланировано 7 контрольных матчей.