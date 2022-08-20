ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс распрощался с полузащитником. Повлияла война

Футбольный клуб «Кривбасс» официально сообщил, что полузащитник Артем Щедрый покинул команду из Кривого Рога.

29-летний хавбек присоединился к красно-белым в июне 2021 года. За это время футболист сыграл за клуб 20 матчей (в том числе 1 поединок в Кубке Украины), забил 6 мячей, отдал 6 голевых передач. В прошлом сезоне в чемпионате Первой лиги – 1461 минута на поле.

Зимой клуб был подписан новый контракт со Щедрым сроком еще на 1 год, до лета 2023 года. Но военная агрессия рф повлияла на ситуацию. ФК «Кривбасс» поблагодарил Артема за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере и жизни.