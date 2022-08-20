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Украина. Премьер лига
20 августа 2022, 03:55 | Обновлено 20 августа 2022, 04:01
109
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс распрощался с полузащитником. Повлияла война

Артем Щедрый зимой продлил контракт еще на один сезон, до лета 2023 года

20 августа 2022, 03:55 | Обновлено 20 августа 2022, 04:01
109
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс распрощался с полузащитником. Повлияла война
ФК Кривбасс Кривой Рог. Артем Щедрый

Футбольный клуб «Кривбасс» официально сообщил, что полузащитник Артем Щедрый покинул команду из Кривого Рога.

29-летний хавбек присоединился к красно-белым в июне 2021 года. За это время футболист сыграл за клуб 20 матчей (в том числе 1 поединок в Кубке Украины), забил 6 мячей, отдал 6 голевых передач. В прошлом сезоне в чемпионате Первой лиги – 1461 минута на поле.

Зимой клуб был подписан новый контракт со Щедрым сроком еще на 1 год, до лета 2023 года. Но военная агрессия рф повлияла на ситуацию. ФК «Кривбасс» поблагодарил Артема за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере и жизни.

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Артем Щедрый Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ расторжение контракта
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Источник ФК Кривбасс
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