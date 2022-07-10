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  4. К Днепру-1 на сборах в Словении присоединился бразильский защитник
Украина. Премьер лига
10 июля 2022, 22:51 | Обновлено 10 июля 2022, 23:17
849
0

К Днепру-1 на сборах в Словении присоединился бразильский защитник

Габриэл Бусанелло готов включиться в тренировочный процесс

10 июля 2022, 22:51 | Обновлено 10 июля 2022, 23:17
849
0
К Днепру-1 на сборах в Словении присоединился бразильский защитник
Twitter. Габриэл Бусанелло

Бразильский защитник Габриэл Бусанелло вернулся в расположение Днепра-1.

Бразилец уже прибыл в Словению и готов включиться в тренировочный процесс.

23-летний футболист перешел в «Днепр-1» в зимнее межсезонья, но не сыграл ни матча из-за войны. 

Весной он выступал на правах аренды в клубе «Жувентуде» (4 матча без забитых голов).

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Источник Фан-сайт ФК Днепр
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