К Днепру-1 на сборах в Словении присоединился бразильский защитник

Бразильский защитник Габриэл Бусанелло вернулся в расположение Днепра-1.

Бразилец уже прибыл в Словению и готов включиться в тренировочный процесс.

23-летний футболист перешел в «Днепр-1» в зимнее межсезонья, но не сыграл ни матча из-за войны.

Весной он выступал на правах аренды в клубе «Жувентуде» (4 матча без забитых голов).