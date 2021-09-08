Трансферное лето-2021 в Украине. Итоговая таблица переходов клубов УПЛ

Вашему вниманию предлагается таблица летних трансферов клубов украинской Премьер-лиги в 2021 году. Болдом выделены уже состоявшиеся трансферы.
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Пришли или могут прийти
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Ушли или могут уйти
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Вратари:
Владислав Кучерук (Колос, возврат из аренды)
Защитники:
Роман Вантух (Александрия, возврат из аренды)
Никита Кравченко (Колос, возврат из аренды)
Артем Шабанов (Легия, возврат из аренды)
Полузащитники:
Сергей Булеца (Днепр-1, возврат из аренды)
Евгений Смирный (Колос, возврат из аренды)
Георгий Цитаишвили (Ворскла, возврат из аренды)
Богдан Билошевский (Десна, возврат из аренды)
Денис Антюх (Колос, 126 тыс евро)
Нападающие:
Евгений Исаенко (Колос, возврат из аренды)
Назарий Русин (Легия, возврат из аренды)
Бенито (Олимпик, возврат из аренды)
Ибрагим Каргбо (Олимпик, возврат из аренды)
Фран Соль (Тенерифе, возврат из аренды)
Илья Шкурин (ЦСКА, аренда)
Эрик Рамирес (ДАК 1904)
Владислав Кулач (Ворскла)
Витиньо (Атлетико Паранаэнсе, 6 млн евро)
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Вратари:
Владислав Кучерук (Черноморец, аренда)
Защитники:
Роман Вантух (Черноморец, аренда)
Никита Кравченко (Днепр-1, аренда)
Владимир Костевич (Рух, аренда)
Сидклей (ПАОК, аренда)
Полузащитники:
Жерсон Родригеш (Труа, аренда)
Тудор Белуце (Брайтон, окончание аренды)
Миккель Дуэлунд (Неймеген, аренда)
Сергей Булеца (Заря, аренда)
Ахмед Алибеков (Заря, аренда)
Мохаммед Кадири (Черноморец, аренда)
Георгий Цитаишвили (Черноморец, аренда)
Богдан Билошевский (Черноморец, аренда)
Евгений Смирный (Черноморец, аренда)
Нападающие:
Назарий Русин (Днепр-1, аренда)
Фран Соль (Эйбар, аренда)
Клейтон (свободный агент)
Евгений Исаенко (Черноморец, аренда)
Владислав Ванат (Черноморец, аренда)
Бенито (Горица, аренда)
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Защитники:
Марлон (Сассуоло, 12 млн евро)
Ефим Конопля (Десна, возврат из аренды)
Валерий Бондаренко (Александрия, возврат из аренды)
Игорь Кирюханцев (Мариуполь, возврат из аренды)
Полузащитники:
Педриньо (Бенфика, 18 млн евро)
Вячеслав Танковский (Мариуполь, возврат из аренды)
Артем Бондаренко (Мариуполь, возврат из аренды)
Нападающие:
Даниил Сикан (Мариуполь, возврат из аренды)
Лассина Траоре (Аякс, 10 млн евро)
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Защитники:
Сергей Болбат (Десна, аренда)
Давид Хочолава (Копенгаген, 2,5 млн евро)
Валерий Бондаренко (Ворскла, аренда)
Игорь Кирюханцев (Александрия, аренда)
Полузащитники:
Максим Малышев (свободный агент)
Маркиньос Сиприано (Сьон, аренда)
Вячеслав Танковский (Металлист)
Нападающие:
Владислав Вакула (Ворскла, аренда)
Богдан Вюнник (Мариуполь, аренда)
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Защитники:
Максим Имереков (Десна)
Игорь Снурницын (Олимпик)
Полузащитники:
Сергей Булеца (Динамо, аренда)
Ахмед Алибеков (Динамо, аренда)
Кристиан (Гремио Бразил)
Нападающие:
Гильерме Энрике (Ботафого)
Денис Янаков (Ингулец, возврат из аренды)
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Вратари:
Никола Василь (Санкт-Паули)
Защитники:
Джоель Абу Ханна (Легия)
Андрейс Цыганикс (ДАК 1904)
Полузащитники:
Владлен Юрченко (свободный агент)
Дмитрий Иванисеня (Крылья Советов)
Сергей Гринь (Александрия)
Нападающие:
Денис Янаков (Полесье, аренда)
|
Вратари:
Владимир Маханьков (Полесье)
Защитники:
Тарас Сакив (Минай)
Александр Павловец (Ростов)
Нападающие:
Анатолий Нуриев (Минай)
Ника Сичинава (Ингулец)
|
Вратари:
Владислав Кучерук (Динамо, окончание аренды)
Защитники:
Никита Кравченко (Динамо окончание аренды)
Алексей Зозуля (Львов, аренда)
Полузащитники:
Павел Ориховский (Рух)
Евгений Смирный (Динамо, окончание аренды)
Денис Антюх (Динамо, 126 тыс евро)
Евгений Морозко (Полесье, аренда)
Станислав Сорокин (Львов, аренда)
Нападающие:
Евгений Исаенко (Динамо, окончание аренды)
Евгений Селезнев (Минай)
Дмитрий Хлебас (Ордабасы)
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Защитники:
Йоонас Тамм (Десна)
Максим Мельничук (Черноморец, возврат из аренды)
Валерий Бондаренко (Шахтер, аренда)
Богдан Кушниренко (Николаев)
Полузащитники:
Венсан Тилль (Насьональ)
Нападающие:
Оскар Мкомола (Ингулец, возврат из аренды)
Денис Васин (Ингулец, возврат из аренды)
Иван Пешич (Волунтари, возврат из аренды)
Адеринсола Эсеола (Кайрат)
Владислав Вакула (Шахтер, аренда)
Лукас Рангель (КуПС)
|
Защитники:
Пап-Альюн Ндиайе (Альтах)
Вадим Сапай (завершил карьеру)
Полузащитники:
Луизао (Байя, аренда)
Георгий Цитаишвили (Динамо, окончание аренды)
Павел Ребенок (завершил карьеру)
Нападающие:
Владислав Кулач (Динамо)
Денис Васин (Кривбасс)
Александр Кожевников (Горняк-Спорт, аренда)
|
Вратари:
Роман Мысак (Рух)
Защитники:
Александр Сафронов (Днепр-1)
Евгений Селин (Анортосис)
Вадим Жук (Полесье)
Александр Масалов (Динамо-Авто)
Сергей Болбат (Шахтер, аренда)
Полузащитники:
Евгений Цымбалюк (Олимпик)
Викентий Волошин (Динамо U-21, аренда)
Тарас Завийский (Олимпик)
Нападающие:
Илья Шевцов (Ингулец, возврат из аренды)
|
Вратари:
Евгений Паст (Днепр-1)
Защитники:
Павел Полегенько (Ингулец)
Максим Имереков (Заря)
Йоонас Тамм (Ворскла)
Ефим Конопля (Шахтер, окончание аренды)
Андрей Мостовой (Кривбасс)
Андрей Гитченко (Полесье)
Виталий Ермаков (Металлист 1925)
Артем Сухоцкий (свободный агент)
Константин Дима (свободный агент)
Полузащитники:
Богдан Билошевский (Динамо, окончание аренды)
Владислав Огиря (Полесье)
Евгений Чепурненко (Диназ)
Алексей Гуцуляк (Днепр-1)
Александр Волков (ЛНЗ)
|
Вратари:
Евгений Паст (Десна)
Валентин Кожокару (Виторул, 100 тыс евро)
Защитники:
Никита Кравченко (Динамо, аренда)
Нельсон Монте (Риу Аве)
Полузащитники:
Валерий Лучкевич (Александрия)
Невен Джурасек (Динамо З, аренда)
Алексей Гуцуляк (Десна)
Нападающие:
Назарий Русин (Динамо, аренда)
|
Вратари:
Заури Махарадзе (Полесье)
Богдан Сарнавский (Кривбасс)
Защитники:
Лукас Тейлор (ПАОК)
Дуглас (Гиресунспор)
Андрей Цуриков (Металлист)
Александр Сафронов (Десна)
Полузащитники:
Сергей Булеца (Динамо, окончание аренды)
Вагнер Гонсалвеш (Кривбасс, аренда)
Юрий Вакулко (Рига)
Нападающие:
Алексей Хобленко (Кривбасс)
|
Защитники:
Алексей Зозуля (Колос, аренда)
Полузащитники:
Сергей Политыло (Олимпик)
Владислав Хамелюк (Олимпик)
Станислав Сорокин (Колос, аренда)
|
Защитники:
Иван Лобай (Карпаты)
Маруан Михоуби (свободный агент)
Полузащитники:
Донатас Казлаускас (Академика)
Велвес (Зира, аренда)
Рафаэль Сабино (свободный агент)
Нападающие:
Юрий Захаркив (Жентысу)
|
Защитники:
Боурама Фомба (Киндия)
Андрей Цуриков (Металлист, аренда)
Игорь Кирюханцев (Шахтер, аренда)
Полузащитники:
Эмиль Мустафаев (Александрия U-21)
Александр Демченко (Кремень)
Юрий Копына (Рух)
Владимир Одарюк (Николаев)
Сергей Гринь (Заря)
Сергей Рыбалка (Сивасспор)
Нападающие:
Олег Кожушко (Пюник)
Клаудио Спинелли (Дженоа)
|
Вратари:
Юрий Панькив (Рух)
Защитники:
Павел Пашаев (свободный агент)
Роман Вантух (Динамо, окончание аренды)
Валерий Бондаренко (Шахтер, окончание аренды)
Полузащитники:
Евгений Банада (Металлист)
Артем Гордиенко (Кривбасс)
Дмитрий Гречишкин (Генчлербирлиги)
Валерий Лучкевич (Днепр-1)
Богдан Мышенко (Гомель)
Нападающие:
Артем Ситало (Ингулец)
Дмитрий Шастал (свободный агент)
|
Вратари:
Юрий Панькив (Александрия)
Защитники:
Роман Дидык (Агробизнес)
Владимир Костевич (Динамо, аренда)
Ннабуигье Ричмонд Чуквуэмека (Super Star)
Полузащитники:
Орест Кузык (Пафос)
Фабрисио Альваренга (Олимпик)
Павел Ориховский (Колос)
Таллес Бренер (Олимпик)
Майкл Обамина (Super Star)
Инносент Чидози Одог (Super Star)
Нападающие:
Осазе Тафари Де Розарио (Нью-Йорк-Сити)
|
Вратари:
Роман Мысак (Десна)
Защитники:
Рагнар Сигурдссон (свободный агент)
Эрик Глига (свободный агент)
Давид Зец (Бенфика, окончание аренды)
Олег Веремиенко (Подолье)
Полузащитники:
Юрий Копына (Александрия)
Ростислав Русин (Металлист 1925)
Нападающие:
Бобур Абдихоликов (свободный агент)
Николай Кухаревич (Труа)
|
Вратари:
Никита Турбаевский (Шахтер U-21, аренда)
Защитники:
Станислав Микицей (Черноморец)
Даниил Удод (Шахтер U-19, аренда)
Полузащитники:
Михаил Хромей (Шахтер U-21, аренда)
Артур Микитишин (Шахтер U-19, аренда)
Денис Шостак (Шахтер U-21, аренда)
Денис Свитюха (Шахтер U-21, аренда)
Артем Холод (Шахтер U-21, аренда)
Владислав Клименко (Черноморец)
Нападающие:
Богдан Вюнник (Шахтер, аренда)
|
Вратари:
Евгений Гальчук (Ингулец)
Защитники:
Даниил Сагуткин (Акрон)
Алексей Быков (Локомотив П, аренда)
Игорь Кирюханцев (Шахтер, окончание аренды)
Назарий Муравский (свободный агент)
Полузащитники:
Игорь Тищенко (свободный агент)
Вячеслав Танковский (Шахтер, окончание аренды)
Артем Бондаренко (Шахтер, окончание аренды)
Эльдар Кулиев (Минай)
Антон Байдал (Минай)
Сергей Гобунов (Металлист)
Нападающие:
Даниил Сикан (Шахтер, окончание аренды)
|
Вратари:
Евгений Гальчук (Мариуполь)
Защитники:
Павел Полегенько (Десна)
Евгений Опанасенко (свободный агент)
Дмитрий Поспелов (Черноморец)
Полузащитники:
Темур Чогадзе (Олимпик)
Джаба Фхакадзе (Днепр Ч, возврат из аренды)
Клим Приходько (Шахтер U-21, аренда)
Иван Головкин (Кристал)
Нападающие:
Владислав Шарай (Альянс)
Артем Ситало (Александрия)
Стефен Майкл Гопей (Викки Туристс)
|
Вратари:
Владимир Крынский (свободный агент)
Защитники:
Денис Балан (Кривбасс)
Олег Синегуб (свободный агент)
Полузащитники:
Игорь Чайковский (свободный агент)
Александр Кучеренко (Волынь)
Артем Щедрый (Кривбасс)
Джаба Фхабадзе (Перемога)
Нападающие:
Ника Сичинава (Колос)
Денис Васин (Ворскла, окончание аренды)
Денис Янаков (Заря, окончание аренды)
Оскар Мкомола (Ворскла, окончание аренды)
Илья Шевцов (Десна, окончание аренды)
|
Вратари:
Артем Кичак (Олимпик)
Полузащитники:
Дмитрий Клец (Сабах)
Евгений Пасич (Олимпик)
Сергей Шестаков (Диошдьер)
Михаил Гечев (Сфынтул Георге)
|
Вратари:
Вадим Ющишин (Ужгород, аренда)
Защитники:
Александр Савошко (Ужгород, аренда)
Нападающие:
Дмитрий Поворознюк (свободный агент)
Николай Гайдучик (Ужгород, аренда)
|
Вратари:
Владислав Кучерук (Динамо, аренда)
Защитники:
Даниил Скорко (Динамо U-21, аренда)
Денис Кузык (Динамо U-21, аренда)
Роман Вантух (Динамо, аренда)
Кристиан Биловар (Динамо U-21, аренда)
Полузащитники:
Ярослав Надольский (Динамо U-21)
Николай Михайленко (Динамо U-21)
Георгий Цитаишвили (Динамо)
Евгений Смирный (Динамо, аренда)
Юрий Тлумак (Динамо U-21, аренда)
Богдан Билошевский (Динамо, аренда)
Мохаммед Кадири (Динамо, аренда)
Нападающие:
Евгений Исаенко (Динамо, аренда)
Владислав Ванат (Динамо, аренда)
|
Вратари:
Богдан Курилко (свободный агент)
Роман Пидкивка (свободный агент)
Защитники:
Евгений Зубейко (Виктория)
Станислав Микицей (Мариуполь)
Максим Мельничук (Ворскла, окончание аренды)
Дмитрий Поспелов (Ингулец)
Миха Горопевшек (свободный агент)
Полузащитники:
Виктор Лиховидько (Минай)
Владислав Клименко (Мариуполь)
Артем Козак (Полесье)
Ринар Валеев (Перемога)
Нападающие:
Артем Ковбаса (Олимпик)
Роман Яловенко (свободный агент)
Дмитрий Коркишко (Актобе)
|
Вратари:
Денис Шелихов (ВПН-Агро)
Защитники:
Виталий Ермаков (Десна)
Амар Квакич (Капфенберг)
Полузащитники:
Максим Задерака (Арарат)
Фабиньо (Вентспилс)
Ростислав Русин (Рух)
Евгений Протасов (Волынь)
Андрей Ременюк (Кривбасс)
Нападающие:
Марлисон (Фигейренсе)
|
Вратари:
Денис Дьяков (Волчанск)
Защитники:
Иван Пец (Волчанск)
Максим Цвиренко (Горняк-Спорт)
Полузащитники:
Ярослав Дехтяренко (свободный агент)
Ярослав Ямполь (Горняк-Спорт)
Виталий Кольцов (свободный агент)
Денис Ндукве (Краматорск, аренда)
Нападающие:
Михаил Стороженко (завершил карьеру)
Андрей Савицкий (свободный агент)
Валерий Блажко (Краматорск, аренда)
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Вратари:
Александр Кемкин (Шахтер U-21)
Даниил Кучер (РФШ)
Герман Пеньков (Пюник)
Защитники:
Андрей Семенко (Ингулец)
Олег Синегуб (Ингулец)
Игорь Гончар (Пюник)
Виктор Лиховидько (Черноморец)
Богдан Векляк (Олимпик)
Олег Горин (Карвина)
Роман Бодня (Динамо U-21)
Полузащитники:
Эльдар Кулиев (Мариуполь)
Антон Байдал (Мариуполь)
Михаил Месхи (Мезйокйоквешд)
Эдвард Кобак (Шахтер U-21)
Богдан Коваленко (ЛНЗ)
Нападающие:
Евгений Селезнев (Колос)
Олег Вишневский (Ужгород)
Иван Станкович (Мункач)
Дмитрий Билоног (Енисей)
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Вратари:
Андрей Попович (ЛНЗ)
Артем Каниболоцкий (свободный агент)
Защитники:
Тарас Сакив (Колос)
Александр Маткобожик (Карпаты)
Максим Лопыренок (ЛНЗ)
Алексей Ковтун (свободный агент)
Рипо Малепе (АмаЗулу)
Полузащитники:
Денис Кожанов (Карпаты)
Андрей Ткачук (Карпаты)
Виталий Бойко (свободный агент)
Василий Пыняшко (свободный агент)
Нападающие:
Анатолий Нуриев (Колос)
Угочукву Одуэньи (Жетысу)
Артем Милевский (свободный агент)
Денис Шаховец, Sport.ua
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