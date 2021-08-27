ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала хавбека сборной Люксембурга

Венсан Тилль перебрался в Полтаву

  • 27.08.2021 17:59
  • 308 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала хавбека сборной Люксембурга
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ворскла» объявила о подписании трехлетнего контракта с полузащитником Венсаном Тиллем. Игрок является братом хавбека полтавчан Оливье Тилля.

21-летний футболист действует на позиции центрального хавбека, а также может сыграть на обоих флангах. Провел 38 матчей в составе сборной Люксембурга.

В минувшем сезоне выступал за португальский «Насьонал».

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Источник — ФК Ворскла

(2 голоса)

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Комментарии
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    Trollface
    Trollface, 27.08.2021 18:01
    0
    Два Тиля это круто.
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