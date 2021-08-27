ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала хавбека сборной Люксембурга

«Ворскла» объявила о подписании трехлетнего контракта с полузащитником Венсаном Тиллем. Игрок является братом хавбека полтавчан Оливье Тилля.
21-летний футболист действует на позиции центрального хавбека, а также может сыграть на обоих флангах. Провел 38 матчей в составе сборной Люксембурга.
В минувшем сезоне выступал за португальский «Насьонал».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Ворскла
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.