Металлист подписал хавбека и ждет приезда форварда

Клуб оформит двух новичков

  • 12.08.2021 09:10
  • 3311 просмотров
  • 1 комментарий
Металлист подписал хавбека и ждет приезда форварда
© metalist.ua

Клуб Первой лиги «Металлист» объявил о том, что форвард Матеус Пейшото прилетит в Харьков сегодня и вскоре приступит к работе с командой.

О том, когда новичок сможет помочь команде, информации пока нет.

25-летний игрок с 7 голами является лучшим бомбардиром нынешнего сезона чемпионата Бразилии.

Кроме Пейшото клуб подписал полузащитника Сергея Горбунова, который ранее выступал за «Мариуполь».

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Источник — ФК Металлист

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Есенин
    online
      Алексей Есенин, 12.08.2021 10:01
    -1
    они и так играют не напрягаясь, как рвали жо..у во 2 лиге и как на раслабленных начали игшрать в 1, страшно представить, что их ждет в вышшей с таким похабным отношением к своей работе. М - 25 без таких вливаний, показывают приличный футбол - достойный вышке, хоть на них и валят помоями не понятно с какого перепугу. а тут мент-барыга начал вваливать бабло в клуб и пиарится на местном уровне, очевидно для чего. с бывшими врагами силдит за одним столом)) очень принципиальный тип. мент (участковый) - этим все сказано!)))
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