Металлист подписал хавбека и ждет приезда форварда

Клуб Первой лиги «Металлист» объявил о том, что форвард Матеус Пейшото прилетит в Харьков сегодня и вскоре приступит к работе с командой.

О том, когда новичок сможет помочь команде, информации пока нет.

25-летний игрок с 7 голами является лучшим бомбардиром нынешнего сезона чемпионата Бразилии.

Кроме Пейшото клуб подписал полузащитника Сергея Горбунова, который ранее выступал за «Мариуполь».