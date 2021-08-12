Металлист подписал хавбека и ждет приезда форварда

Клуб Первой лиги «Металлист» объявил о том, что форвард Матеус Пейшото прилетит в Харьков сегодня и вскоре приступит к работе с командой.
О том, когда новичок сможет помочь команде, информации пока нет.
25-летний игрок с 7 голами является лучшим бомбардиром нынешнего сезона чемпионата Бразилии.
Кроме Пейшото клуб подписал полузащитника Сергея Горбунова, который ранее выступал за «Мариуполь».
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Источник — ФК Металлист
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