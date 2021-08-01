Обошелся недорого. Известно, сколько Металлист заплатил за Матеуса Пейшото

Сделка, как и обещал Евгений Красников, не ударит по бюджету харьковчан

  • 01.08.2021 10:24
  • 548 просмотров
  • 2 комментария
Обошелся недорого. Известно, сколько Металлист заплатил за Матеуса Пейшото
© Instagram. Матеус Пейшото

Накануне харьковский «Металлист» официально подтвердил факт покупки 25-летнего бразильского форварда «Ред Булл Брагантино» Матеуса Пейшото.

О сумме сделки стороны предпочли не распространяться, однако, по данным Transfermarkt, она составила 180 тысяч евро, при том, что на этом портале футболист оценивается в 700 тысяч евро.

Для Матеуса Пейшото «Металлист» станет первым заграничным клубом в карьере. Ранее он играл исключительно за бразильские команды.

Напомним, один из руководителей обновленного «Металлиста» Евгений Красников заявлял, что концептуально планируется сделать в Харькове топовую команду за небольшие деньги.

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Источник — Transfermarkt

(6 голосов)

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Комментарии
    AShevaK83
    online
      AShevaK83, 01.08.2021 10:39
    0
    Зачем тратить большие деньги на игроков если можно просто покупать судей и побеждать! Судьи дешевле!
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 01.08.2021 10:31
    0
    Я не понимаю бразильцев. То всяких Андре продают за 10 млн долларов, то лучшего бомбардира Серии А за 3 копейки.
    Ссылка
    AShevaK83
    online
      AShevaK83, 01.08.2021 10:39
    0
    Зачем тратить большие деньги на игроков если можно просто покупать судей и побеждать! Судьи дешевле!
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 01.08.2021 10:31
    0
    Я не понимаю бразильцев. То всяких Андре продают за 10 млн долларов, то лучшего бомбардира Серии А за 3 копейки.
    Ссылка
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