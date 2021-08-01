Обошелся недорого. Известно, сколько Металлист заплатил за Матеуса Пейшото

Накануне харьковский «Металлист» официально подтвердил факт покупки 25-летнего бразильского форварда «Ред Булл Брагантино» Матеуса Пейшото.

О сумме сделки стороны предпочли не распространяться, однако, по данным Transfermarkt, она составила 180 тысяч евро, при том, что на этом портале футболист оценивается в 700 тысяч евро.

Для Матеуса Пейшото «Металлист» станет первым заграничным клубом в карьере. Ранее он играл исключительно за бразильские команды.

Напомним, один из руководителей обновленного «Металлиста» Евгений Красников заявлял, что концептуально планируется сделать в Харькове топовую команду за небольшие деньги.