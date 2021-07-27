КРАСНИКОВ: «Пробуем сделать из Металлиста топовый клуб за небольшие деньги»

В клубе подтвердили подписание форварда Пейшото

  • 27.07.2021 18:27
  • 1242 просмотра
  • 8 комментариев
КРАСНИКОВ: «Пробуем сделать из Металлиста топовый клуб за небольшие деньги»
© metalist.ua

Директор клуба Первой лиги «Металлист» Евгений Красников подтвердил, что харьковчане в ближайшее время подпишут бразильского форварда Матеуса Пейшото.

«В очередной раз нам удалось найти футболиста достаточной квалификации и за небольшие деньги. Маилтона взяли с правом выкупа, Балули пришел бесплатно, за Риаскоса опция выкупа была в 10 раз меньше, потому что его команда вылетела, а у Матеуса заканчивался контракт».

«Он стоил несколько миллионов, а мы заплатим гораздо меньшую компенсацию. Таким образом, пробуем сделать топовый на уровне Первой лиги клуб за небольшие деньги», - сказал Красников.

25-летний игрок сейчас лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Бразилии с 7 голами.

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Источник — ТаТоТаке

(1 голос)

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Комментарии
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 27.07.2021 18:57
    -1
    Курс МХ на Бразилию понятен.
    Непонятно, что делать остальным клубам, когда МХ выйдет в ПЛ?
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 27.07.2021 18:52
    +4
    Отличный менеджмент от Красникова!
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 27.07.2021 18:51
    +1
    axylinam, 27.07.2021 18:48
    Топовое судейство сделали,теперь остались мелочи-сделать топовый клуб
    дновским опзжникам всё неймётся, и это учитывая что клуб только в первой лиге. Сколько вою будет когда в УПЛ выйдут
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.07.2021 18:48
    -2
    Топовое судейство сделали,теперь остались мелочи-сделать топовый клуб
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    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 27.07.2021 18:40
    -3
    По ходу рецет знайдено- побільше червоних супернику і петальні куплених-звісно так дешевше аніж купувати технічних іхороший гравців. даєш 20 пенальні за сезон які проб'є Металіст ?
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 27.07.2021 18:40
    +1
    Мені, як вболівальнику ДК, навіть трохи шкода, що Краснікову не вдалося запровадити подібний підхід у нас. Хацкевич тупо не знав, що зі всіма тими бразилцями робити. Шкода, що тоді ще не було Мірчі.
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    Pop
    online
      Pop, 27.07.2021 18:36
    -2
    Покупать судей это действительно не такие большие деньги
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    BaZia
    online
      BaZia, 27.07.2021 18:33
    +6
    При правильному менеджменті досить реально, і ще потрібна власна академія і вихованці, питання часу.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 27.07.2021 18:33
    +6
    При правильному менеджменті досить реально, і ще потрібна власна академія і вихованці, питання часу.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 27.07.2021 18:52
    +4
    Отличный менеджмент от Красникова!
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 27.07.2021 18:51
    +1
    axylinam, 27.07.2021 18:48
    Топовое судейство сделали,теперь остались мелочи-сделать топовый клуб
    дновским опзжникам всё неймётся, и это учитывая что клуб только в первой лиге. Сколько вою будет когда в УПЛ выйдут
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 27.07.2021 18:40
    +1
    Мені, як вболівальнику ДК, навіть трохи шкода, що Краснікову не вдалося запровадити подібний підхід у нас. Хацкевич тупо не знав, що зі всіма тими бразилцями робити. Шкода, що тоді ще не було Мірчі.
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