КРАСНИКОВ: «Пробуем сделать из Металлиста топовый клуб за небольшие деньги»

Директор клуба Первой лиги «Металлист» Евгений Красников подтвердил, что харьковчане в ближайшее время подпишут бразильского форварда Матеуса Пейшото.
«В очередной раз нам удалось найти футболиста достаточной квалификации и за небольшие деньги. Маилтона взяли с правом выкупа, Балули пришел бесплатно, за Риаскоса опция выкупа была в 10 раз меньше, потому что его команда вылетела, а у Матеуса заканчивался контракт».
«Он стоил несколько миллионов, а мы заплатим гораздо меньшую компенсацию. Таким образом, пробуем сделать топовый на уровне Первой лиги клуб за небольшие деньги», - сказал Красников.
25-летний игрок сейчас лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Бразилии с 7 голами.
Источник — ТаТоТаке
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Непонятно, что делать остальным клубам, когда МХ выйдет в ПЛ?
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