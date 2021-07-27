КРАСНИКОВ: «Пробуем сделать из Металлиста топовый клуб за небольшие деньги»

Директор клуба Первой лиги «Металлист» Евгений Красников подтвердил, что харьковчане в ближайшее время подпишут бразильского форварда Матеуса Пейшото.

«В очередной раз нам удалось найти футболиста достаточной квалификации и за небольшие деньги. Маилтона взяли с правом выкупа, Балули пришел бесплатно, за Риаскоса опция выкупа была в 10 раз меньше, потому что его команда вылетела, а у Матеуса заканчивался контракт».

«Он стоил несколько миллионов, а мы заплатим гораздо меньшую компенсацию. Таким образом, пробуем сделать топовый на уровне Первой лиги клуб за небольшие деньги», - сказал Красников.

25-летний игрок сейчас лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Бразилии с 7 голами.