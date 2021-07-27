Металлист подпишет бразильского форварда

Матеус Пейшото продолжит карьеру в харьковском клубе

  • 27.07.2021 16:26
  • 2612 просмотров
  • 24 комментария
Металлист подпишет бразильского форварда
© Instagram. Матеус Пейшото

Харьковский «Металлист» подпишет 25-летнего бразильского нападающего «Жувентуде» Матеуса Пейшото, чей контракт ранее принадлежал клубу «Ред Булл Брагантино».

«Металлист» заплатит за игрока $200 тысяч.

В сезоне 2020/2021 нападающий провел за «Жувентуде» 22 матча во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает футболиста в €700 тысяч.

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Источник — Twitter

(7 голосов)

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Комментарии
    potemkin78
    online
      potemkin78, 27.07.2021 17:20
    -1
    cucumber, 27.07.2021 17:16
    боты ДК, зря вы разворошили осиное гнездо.. зачем вы полезли в пердив? потешить свое величие? ничего.. скоро от него ничего не останется, как и от состояния Медведчука!
    кого не останется? пер.ива
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 27.07.2021 17:16
    +1
    боты ДК, зря вы разворошили осиное гнездо.. зачем вы полезли в пердив? потешить свое величие? ничего.. скоро от него ничего не останется, как и от состояния Медведчука!
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 27.07.2021 17:15
    +1
    samird, 27.07.2021 17:11
    В "первой" совковой? Описаются от радости? Думаешь дойдет до подтопления? Ну вы это - держите себя в руках, чай не Неймара купили )) Пейтешото для успокоения.
    Шкурин в аренду из московского ЦСКА! Трансфер уровня Великого Клуба!
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 27.07.2021 17:14
    +1
    CHarivnyk, 27.07.2021 16:54
    ДВ -это что за ноунеймы? Может ДК?
    они самые, опечатка
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 27.07.2021 17:11
    +1
    cucumber, 27.07.2021 16:48
    Ахахаха.. сейчас завистники вообще захлебнутся своей желчью.. не удивлюсь если будут значительные подтопления в нашей столице
    В "первой" совковой? Описаются от радости? Думаешь дойдет до подтопления? Ну вы это - держите себя в руках, чай не Неймара купили )) Пейтешото для успокоения.
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 27.07.2021 17:08
    +1
    CHarivnyk, 27.07.2021 16:59
    Динамо Киев всю свою великую историю хапало лучших игроков из всей Украины. Чего только Протасов с Литовченко стоят
    и чё? это новость? из своих были Шовковский, Шевченко, Блохин, Михайличенко, ну может кого из молодых забыл, а так все были украденны с других клубов СССР или независимых стран
    Ссылка
    CHarivnyk
    online
      CHarivnyk, 27.07.2021 16:59
    +1
    potemkin78, 27.07.2021 16:57
    а ты что не знаешь откуда лидеры последних лет Шахтёра в нём взялись? я вот не фанат этих клубов и то знаю
    Динамо Киев всю свою великую историю хапало лучших игроков из всей Украины. Чего только Протасов с Литовченко стоят
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 27.07.2021 16:57
    -1
    CHarivnyk, 27.07.2021 16:49
    Зато про Шахтер знаешь всё. Палкин, ты- что ли?
    а ты что не знаешь откуда лидеры последних лет Шахтёра в нём взялись? я вот не фанат этих клубов и то знаю
    Ссылка
    Oliev001
    online
      Oliev001, 27.07.2021 16:56
    -1
    rus, 27.07.2021 16:46
    Первая игра , а уже какая суета!
    Первая игра будет в Луцке.) А пока спарринги с Прикарпатьем, Альянсом, Ужгородом, дохлым Олимпиком.
    Ссылка
    CHarivnyk
    online
      CHarivnyk, 27.07.2021 16:54
    0
    cucumber, 27.07.2021 16:49
    Зеленский хвост прикрутил Медведчуку, поэтому болельщики ДВ против Зеленского и за ОПЗЖ
    ДВ -это что за ноунеймы? Может ДК?
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 27.07.2021 16:53
    0
    potemkin78, 27.07.2021 16:48
    просто ностальгией сразу запахло
    И не говори.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 27.07.2021 16:50
    +1
    rus, 27.07.2021 16:36
    Всех болельщиков поздравляю!
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 27.07.2021 16:49
    0
    CHarivnyk, 27.07.2021 16:43
    Динамо сильно наусилялось? Или Сурок опять все бабки спустил ?
    Зеленский хвост прикрутил Медведчуку, поэтому болельщики ДВ против Зеленского и за ОПЗЖ
    Ссылка
    CHarivnyk
    online
      CHarivnyk, 27.07.2021 16:49
    +1
    potemkin78, 27.07.2021 16:46
    панятия не имею
    Зато про Шахтер знаешь всё. Палкин, ты- что ли?
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 27.07.2021 16:49
    +1
    Думав,Жажу підписали
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 27.07.2021 16:48
    0
    Ахахаха.. сейчас завистники вообще захлебнутся своей желчью.. не удивлюсь если будут значительные подтопления в нашей столице
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 27.07.2021 16:48
    +4
    rus, 27.07.2021 16:46
    Первая игра , а уже какая суета!
    просто ностальгией сразу запахло
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 27.07.2021 16:46
    -1
    Первая игра , а уже какая суета!
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 27.07.2021 16:46
    0
    CHarivnyk, 27.07.2021 16:43
    Динамо сильно наусилялось? Или Сурок опять все бабки спустил ?
    панятия не имею
    Ссылка
    CHarivnyk
    online
      CHarivnyk, 27.07.2021 16:43
    +2
    potemkin78, 27.07.2021 16:41
    ну наконец-то, теперь Шахтёру будет от куда брать усиление, а то своими силами найти очень сложно
    Динамо сильно наусилялось? Или Сурок опять все бабки спустил ?
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 27.07.2021 16:48
    +4
    rus, 27.07.2021 16:46
    Первая игра , а уже какая суета!
    просто ностальгией сразу запахло
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 27.07.2021 16:36
    +4
    Всех болельщиков поздравляю!
    Ссылка
    OnlyKharkov
    online
      OnlyKharkov, 27.07.2021 16:34
    +4
    На Кубок замахнулись чтоль?
    Ссылка
    CHarivnyk
    online
      CHarivnyk, 27.07.2021 16:43
    +2
    potemkin78, 27.07.2021 16:41
    ну наконец-то, теперь Шахтёру будет от куда брать усиление, а то своими силами найти очень сложно
    Динамо сильно наусилялось? Или Сурок опять все бабки спустил ?
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 27.07.2021 17:16
    +1
    боты ДК, зря вы разворошили осиное гнездо.. зачем вы полезли в пердив? потешить свое величие? ничего.. скоро от него ничего не останется, как и от состояния Медведчука!
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 27.07.2021 17:15
    +1
    samird, 27.07.2021 17:11
    В "первой" совковой? Описаются от радости? Думаешь дойдет до подтопления? Ну вы это - держите себя в руках, чай не Неймара купили )) Пейтешото для успокоения.
    Шкурин в аренду из московского ЦСКА! Трансфер уровня Великого Клуба!
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 27.07.2021 17:14
    +1
    CHarivnyk, 27.07.2021 16:54
    ДВ -это что за ноунеймы? Может ДК?
    они самые, опечатка
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 27.07.2021 17:11
    +1
    cucumber, 27.07.2021 16:48
    Ахахаха.. сейчас завистники вообще захлебнутся своей желчью.. не удивлюсь если будут значительные подтопления в нашей столице
    В "первой" совковой? Описаются от радости? Думаешь дойдет до подтопления? Ну вы это - держите себя в руках, чай не Неймара купили )) Пейтешото для успокоения.
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 27.07.2021 17:08
    +1
    CHarivnyk, 27.07.2021 16:59
    Динамо Киев всю свою великую историю хапало лучших игроков из всей Украины. Чего только Протасов с Литовченко стоят
    и чё? это новость? из своих были Шовковский, Шевченко, Блохин, Михайличенко, ну может кого из молодых забыл, а так все были украденны с других клубов СССР или независимых стран
    Ссылка
    CHarivnyk
    online
      CHarivnyk, 27.07.2021 16:59
    +1
    potemkin78, 27.07.2021 16:57
    а ты что не знаешь откуда лидеры последних лет Шахтёра в нём взялись? я вот не фанат этих клубов и то знаю
    Динамо Киев всю свою великую историю хапало лучших игроков из всей Украины. Чего только Протасов с Литовченко стоят
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 27.07.2021 16:50
    +1
    rus, 27.07.2021 16:36
    Всех болельщиков поздравляю!
    Ссылка
    CHarivnyk
    online
      CHarivnyk, 27.07.2021 16:49
    +1
    potemkin78, 27.07.2021 16:46
    панятия не имею
    Зато про Шахтер знаешь всё. Палкин, ты- что ли?
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 27.07.2021 16:49
    +1
    Думав,Жажу підписали
    Ссылка
    Dosik
    online
      Dosik, 27.07.2021 16:39
    +1
    Металіст повернувся!Та ще як!!!
    Ссылка
    CHarivnyk
    online
      CHarivnyk, 27.07.2021 16:54
    0
    cucumber, 27.07.2021 16:49
    Зеленский хвост прикрутил Медведчуку, поэтому болельщики ДВ против Зеленского и за ОПЗЖ
    ДВ -это что за ноунеймы? Может ДК?
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 27.07.2021 16:53
    0
    potemkin78, 27.07.2021 16:48
    просто ностальгией сразу запахло
    И не говори.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 27.07.2021 16:49
    0
    CHarivnyk, 27.07.2021 16:43
    Динамо сильно наусилялось? Или Сурок опять все бабки спустил ?
    Зеленский хвост прикрутил Медведчуку, поэтому болельщики ДВ против Зеленского и за ОПЗЖ
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 27.07.2021 16:48
    0
    Ахахаха.. сейчас завистники вообще захлебнутся своей желчью.. не удивлюсь если будут значительные подтопления в нашей столице
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 27.07.2021 16:46
    0
    CHarivnyk, 27.07.2021 16:43
    Динамо сильно наусилялось? Или Сурок опять все бабки спустил ?
    панятия не имею
    Ссылка
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