Металлист подпишет бразильского форварда

Харьковский «Металлист» подпишет 25-летнего бразильского нападающего «Жувентуде» Матеуса Пейшото, чей контракт ранее принадлежал клубу «Ред Булл Брагантино».
«Металлист» заплатит за игрока $200 тысяч.
В сезоне 2020/2021 нападающий провел за «Жувентуде» 22 матча во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу.
Transfermarkt оценивает футболиста в €700 тысяч.
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Источник — Twitter
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