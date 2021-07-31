ОФИЦИАЛЬНО: Металлист подписал бразильского форварда

Харьковский «Металлист» достиг соглашения с «Ред Булл Брагантино» о трансфере 25-летнего нападающего Матеуса Пейшото.

В этом сезоне Пейшото выступал на правах аренды в «Жувентуде», провел 12 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи. Является лучшим бомбардиром текущего чемпионата бразильской Серии А.

Срок действия контракта не разглашается. Transfermarkt оценивает Пейшото в €700 тысяч.