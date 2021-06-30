Ингулец может арендовать у Шахтера сына главного тренера Кривбасса

«Ингулец» может арендовать у «Шахтера» полузащитника Клима Приходько.

Клим является сыном главного тренера «Кривбасса» Геннадия Приходько. 21-летний опорный полузащитник уже находится в расположении клуба «Ингулец». Его контракт с клубом из Донецка действует до 31 декабря 2023 года.

В минувшем сезоне Клим Приходько провел за «Шахтер» U-21 18 матчей и забил 6 мячей. Transfermarkt оценивает его возможный переход в 50 тысяч евро.