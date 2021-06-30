Ингулец может арендовать у Шахтера сына главного тренера Кривбасса

21-летний хавбек Клим Приходько уже находится в расположении клуба «Ингулец»

  • 30.06.2021 20:59
  • 1188 просмотров
  • 1 комментарий
Ингулец может арендовать у Шахтера сына главного тренера Кривбасса
© ФК Мариуполь. Клим Приходько

«Ингулец» может арендовать у «Шахтера» полузащитника Клима Приходько.

Клим является сыном главного тренера «Кривбасса» Геннадия Приходько. 21-летний опорный полузащитник уже находится в расположении клуба «Ингулец». Его контракт с клубом из Донецка действует до 31 декабря 2023 года.

В минувшем сезоне Клим Приходько провел за «Шахтер» U-21 18 матчей и забил 6 мячей. Transfermarkt оценивает его возможный переход в 50 тысяч евро. 

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Источник — Footboom

(1 голос)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 30.06.2021 21:41
    0
    цифру пропустили в последнем предложении
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 30.06.2021 21:41
    0
    цифру пропустили в последнем предложении
    Ссылка
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