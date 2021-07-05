Дебютант Второй лиги подпишет хавбека Десны

ЛНЗ, которому предстоит дебют во второй лиге, продолжает активную работу на трансферном рынке.

Черкасский клуб практически договорился о сотрудничестве с 32-летним полузащитником Александром Волковым. Его последней командой была «Десна».

В минувшем сезоне Волков провел всего 2 игры (0 голов) в Премьер-лиге. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 000 евро.