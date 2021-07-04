Ингулец подписал экс-игрока Металлиста 1925 и бывшего вратаря Мариуполя

«Ингулец» объявил о подписании контракт с защитником и вратарем.

29-летний защитных Дмитрий Поспелов до этого играл в «Металлисте 1925» и одесском «Черноморце».

В сезоне 2020/21 Поспелов провел за «Черноморец» 20 матчей и забил 2 мяча.

Также клуб усилился 28-летним вратарем Евгением Гальчуком. Воспитанник донецкого «Шахтера» с 2021-го года играл за «Мариуполь».

Ранее «Ингулец» подписал форварда Владислава Шарая.