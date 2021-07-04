Ингулец подписал экс-игрока Металлиста 1925 и бывшего вратаря Мариуполя

«Ингулец» объявил о подписании контракт с защитником и вратарем.
29-летний защитных Дмитрий Поспелов до этого играл в «Металлисте 1925» и одесском «Черноморце».
В сезоне 2020/21 Поспелов провел за «Черноморец» 20 матчей и забил 2 мяча.
Также клуб усилился 28-летним вратарем Евгением Гальчуком. Воспитанник донецкого «Шахтера» с 2021-го года играл за «Мариуполь».
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Источник — ФК Ингулец
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