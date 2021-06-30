Из УПЛ в состав новичка Первой лиги. Кривбасс подписал вратаря Сарнавского

«Кривбасс» перед стартом в сезоне Первой лиги объявил о подписании уже восьмого новичка.
Контракт с клубом оформил 26-летний вратарь Богдан Сарнавский, который в минувшем сезоне выступал за «Днепр-1».
Ранее Сарнавский выступал за «Шахтер», «Ворсклу», «Верес» и ФК «Львов».
Руководство клуба поставило задачу в новом сезоне выйти в УПЛ.
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Источник — ФК Кривбасс
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