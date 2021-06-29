Седьмой новичок. Кривбасс подписал Дениса Васина

«Кривбасс» объявил о подписании атакующего полузащитника/форварда Дениса Васина.
32-летний игрок стал 7 новичком клуба Первой лиги этим летом.
Ранее «Кривбасс», который ставит задачу выйти в УПЛ, оформил контракты Андрея Мостового, Ивана Зотько, Никиты Татаркова, Артема Гордиенко, Миляна Говедарица и Артема Щедрого.
Васин минувший сезон провел в составе «Ингульца».
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Источник — ФК Кривбасс
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