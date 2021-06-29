Седьмой новичок. Кривбасс подписал Дениса Васина

Форвард перебрался в Первую лигу

  • 29.06.2021 12:28
  • 762 просмотра
  • 1 комментарий
Седьмой новичок. Кривбасс подписал Дениса Васина
© fckryvbas.com

«Кривбасс» объявил о подписании атакующего полузащитника/форварда Дениса Васина.

32-летний игрок стал 7 новичком клуба Первой лиги этим летом.

Ранее «Кривбасс», который ставит задачу выйти в УПЛ, оформил контракты Андрея Мостового, Ивана Зотько, Никиты Татаркова, Артема Гордиенко, Миляна Говедарица и Артема Щедрого.

Васин минувший сезон провел в составе «Ингульца».

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Источник — ФК Кривбасс

(3 голоса)

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Комментарии
    AMBA?
    online
      AMBA?, 29.06.2021 12:55
    0
    Та куды там? Сразу в УПЛ.)))
    Ссылка
    AMBA?
    online
      AMBA?, 29.06.2021 12:55
    0
    Та куды там? Сразу в УПЛ.)))
    Ссылка
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