Кривбасс подписал первого в новой истории легионера

Клуб оформил 6 новичка

  • 28.06.2021 16:09
  • 1158 просмотров
  • 1 комментарий
Кривбасс подписал первого в новой истории легионера
© fckryvbas.com

Клуб Первой лиги «Кривбасс» объявил о подписании боснийского атакующего полузащитника Миляна Говедарица.

27-летний игрок стал первым легионером команды после возрождения клуба. Говедарица может сыграть на обоих флангах и в центре нападения.

Ранее «Кривбасс» успел подписать Андрея Мостового, Ивана Зотько, Никиту Татаркова, Артема Гордиенко и Артема Щедрого.

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Источник — ФК Кривбасс

(5 голосов)

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Комментарии
    udman1111
    online
      udman1111, 28.06.2021 16:57
    +1
    Реальне підсилення і за рік чекаємо в УПЛ на новому стадіоні!
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 28.06.2021 16:57
    +1
    Реальне підсилення і за рік чекаємо в УПЛ на новому стадіоні!
    Ссылка
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