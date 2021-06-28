Кривбасс подписал первого в новой истории легионера

Клуб Первой лиги «Кривбасс» объявил о подписании боснийского атакующего полузащитника Миляна Говедарица.
27-летний игрок стал первым легионером команды после возрождения клуба. Говедарица может сыграть на обоих флангах и в центре нападения.
Ранее «Кривбасс» успел подписать Андрея Мостового, Ивана Зотько, Никиту Татаркова, Артема Гордиенко и Артема Щедрого.
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Источник — ФК Кривбасс
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