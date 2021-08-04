ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Марлисона

«Металлист 1925» официально сообщил о подписании контракта с форвардом «Фигейренсе» Марлисоном.

Речь идет об аренде до конца сезона с правом дальнейшего выкупа. В «Металлисте 1925» 23-летний бразилец будет выступать под 33-м номером.

Кроме «Фигейренсе», Марлисон в своей карьере выступал за «Жоинвил», «Понте Прету», «Парану» и «Боа». Суммарно за карьеру провел 63 матча и забил 9 голов.