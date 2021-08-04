ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Марлисона

«Металлист 1925» официально сообщил о подписании контракта с форвардом «Фигейренсе» Марлисоном.
Речь идет об аренде до конца сезона с правом дальнейшего выкупа. В «Металлисте 1925» 23-летний бразилец будет выступать под 33-м номером.
Кроме «Фигейренсе», Марлисон в своей карьере выступал за «Жоинвил», «Понте Прету», «Парану» и «Боа». Суммарно за карьеру провел 63 матча и забил 9 голов.
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Источник — ФК Металлист 1925
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Если бы Ярославский купил обратно клуб. Да по долгам рассчитался - тогда да. А так - такой же клон, как и 1925. Больше распиареный разве что.
Так что никаких моральных обязательств у 1925ок нет.
Т.е. продажу Тайсона при Ярославском нынче принято забывать?
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