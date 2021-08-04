ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Марлисона

Клуб УПЛ усилился бразильским форвардом

  • 04.08.2021 18:05
  • 3230 просмотров
  • 10 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Марлисона
© ФК Металлист 1925. Марлисон

«Металлист 1925» официально сообщил о подписании контракта с форвардом «Фигейренсе» Марлисоном.

Речь идет об аренде до конца сезона с правом дальнейшего выкупа. В «Металлисте 1925» 23-летний бразилец будет выступать под 33-м номером.

Кроме «Фигейренсе», Марлисон в своей карьере выступал за «Жоинвил», «Понте Прету», «Парану» и «Боа». Суммарно за карьеру провел 63 матча и забил 9 голов.

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Источник — ФК Металлист 1925

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Mr.Frost
      Mr.Frost, 04.08.2021 19:27
    0
    Не треба звертати уваги на коментарі різного мурла. Успіхів тобі у нашій команді!
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    andrei saenko
      andrei saenko, 04.08.2021 19:06
    0
    Подписали форварда 63 матча 9 голов.???
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    Dreifus
    online
      Dreifus, 04.08.2021 19:01
    +1
    Vladdal, 04.08.2021 18:55
    Поглощения не будет - там хозяева клубов как-то не очень между собой ладят. Меня больше другое интересует - будет два Металлиста или всё-таки ума хватит у 1925 назвать себя как-то по-другому.
    Ну вообще-то он раньше Металла появился. А решение суда "отнять и подарить" дурно попахивает.
    Если бы Ярославский купил обратно клуб. Да по долгам рассчитался - тогда да. А так - такой же клон, как и 1925. Больше распиареный разве что.
    Так что никаких моральных обязательств у 1925ок нет.
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    Dreifus
    online
      Dreifus, 04.08.2021 18:59
    -1
    Vyacheslav Kovalevskiy, 04.08.2021 18:38
    Заберут его в Шахтер? Каким образом? Приедут и возьмут? Попросят? Купят? Металлист - не ферма для кротов. Единственный случай в истории был только при ублюдке курченко. Но то смутное время ..
    Да-да.
    Т.е. продажу Тайсона при Ярославском нынче принято забывать?
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    Vladdal
      Vladdal, 04.08.2021 18:55
    -1
    Stelios Komnin, 04.08.2021 18:40
    Интересно, что будет в следующем году: 2 клуба в Харькове или поглощение.
    Поглощения не будет - там хозяева клубов как-то не очень между собой ладят. Меня больше другое интересует - будет два Металлиста или всё-таки ума хватит у 1925 назвать себя как-то по-другому.
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    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 04.08.2021 18:40
    -2
    Интересно, что будет в следующем году: 2 клуба в Харькове или поглощение.
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    Vyacheslav Kovalevskiy
    online
      Vyacheslav Kovalevskiy, 04.08.2021 18:39
    0
    Maksim Dimitrov, 04.08.2021 18:36
    А за стадион платить и за инфраструктурой следить денег нет!!!
    За все платят. И следят со своей стороны. Не читайте всякую херню. Бесплатный сыр только в мышеловке. Ну, чисто дети...
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    Vyacheslav Kovalevskiy
    online
      Vyacheslav Kovalevskiy, 04.08.2021 18:38
    +1
    Alehandro, 04.08.2021 18:07
    Если Марлисон норм себя проявит, то може заберут в Шахтер к Марлосу и Марлону - будут комментаторам вместе мозги ломать)
    Заберут его в Шахтер? Каким образом? Приедут и возьмут? Попросят? Купят? Металлист - не ферма для кротов. Единственный случай в истории был только при ублюдке курченко. Но то смутное время ..
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    Maksim Dimitrov
      Maksim Dimitrov, 04.08.2021 18:36
    +3
    А за стадион платить и за инфраструктурой следить денег нет!!!
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    Alehandro
      Alehandro, 04.08.2021 18:07
    +1
    Если Марлисон норм себя проявит, то може заберут в Шахтер к Марлосу и Марлону - будут комментаторам вместе мозги ломать)
    Ссылка
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