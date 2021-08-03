Источник: бразилец Марлисон может стать игроком Металлиста 1925

Харьковчане в поисках усиления атаки после травмы Виталия Пономаря

  • 03.08.2021 00:35
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Источник: бразилец Марлисон может стать игроком Металлиста 1925
© ФК Фигейренсе. Марлисон

Бразильский форвард «Фигейренсе» Марлисон в ближайшее время может пополнит харьковский «Металлист 1925».

О переходе 23-летнего футболиста может быть объявлено официально на днях.

Харьковчане занимаются поиском усиления атаки после травмы Виталия Пономаря, который выбыл на длительный срок.

Также восстанавливается от повреждения форвард Дерек Рибейро, который пропустил окончание минувшего сезона и начало текущего.

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Источник — Footboom

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