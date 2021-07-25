Разрыв ахилла. Игрок Металлиста 1925 получил тяжелую травму в игре с Рухом

Нападающий «Металлиста 1925» Виталий Пономарь получил тяжелую травму в матче 1-го тура УПЛ с «Рухом» (2:1).

На 15-й минуте матча форвард харьковской команды из-за повреждения не смог продолжить игру, и его вынесли с поля на носилках. Предварительно у Виталия разрыв ахиллова сухожилия.

Более точную информацию о сроках восстановления игрока клуб обещает предоставить на днях после углубленного обследования.