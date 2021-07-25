Разрыв ахилла. Игрок Металлиста 1925 получил тяжелую травму в игре с Рухом

Нападающий Виталий Пономарь пройдет углубленное медобследование

  • 25.07.2021 23:15
  • 1251 просмотр
  • 1 комментарий
Разрыв ахилла. Игрок Металлиста 1925 получил тяжелую травму в игре с Рухом
© ФК Металлист 1925. Виталий Пономарь

Нападающий «Металлиста 1925» Виталий Пономарь получил тяжелую травму в матче 1-го тура УПЛ с «Рухом» (2:1).

На 15-й минуте матча форвард харьковской команды из-за повреждения не смог продолжить игру, и его вынесли с поля на носилках. Предварительно у Виталия разрыв ахиллова сухожилия.

Более точную информацию о сроках восстановления игрока клуб обещает предоставить на днях после углубленного обследования.

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Источник — ФК Металлист 1925

(3 голоса)

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Комментарии
    avtv5555
    online
      avtv5555, 25.07.2021 23:30
    +4
    Очень жаль.Здоровья парню.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 25.07.2021 23:30
    +4
    Очень жаль.Здоровья парню.
    Ссылка
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