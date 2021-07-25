1-й тур
Металлист 1925
2 : 1
Рух Львов
25.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Исторический успех. Металлист 1925 обыграл Рух

Харьковский клуб отметил дебют в УПЛ напряженной победой

  • 25.07.2021 18:59
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  • 9 комментариев
Исторический успех. Металлист 1925 обыграл Рух
© УПЛ

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов в стартовый состав включил тех игроков, которые и прошлом сезоне завоевали путевку в УПЛ. Среди задействованных игроков харьковского клуба дебютировали в Премьер-лиге только Крыськив и Батюшин. В составе «Руха» Иван Федык задействовал только одного новичка УПЛ - 18-летнего защитника Дидыка, который перешел из «Агробизнеса».

И хозяева поля сумели быстро забить свой первый гол в Премьер-лиге.  Бандура не сумел укротить мяч после дальнего удара Савина и Батюшин при добивании низом пробил в дальний угол, проведя свой первый гол в УПЛ. Кстати, в первой лиге в активе Батюшина 42 гола. А потом произошел неприятный момент в матче, когда получил повреждение опытный Пономарь, которого пришлось заменить на Фабиньо. Бразилец вернулся в «Металлист 1925» из «Вентспилса», а в свое время выступал в УПЛ за «Олимпик».

Гости постепенно завладели инициативой и пытались контролировать мяч, но до опасных моментов у ворот харьковчан дело не доходило. Зато быстрая контратака хозяев завершилась дальним ударом активного Савина под перекладину, но Бандура без проблем ликвидировал угрозу. Имел возможность изменить счет и Кухарук, но пробил выше ворот Сидоренко. В следующем эпизоде вратарь «Металлиста 1925» вовремя перехватил опасную передачу Бойчука.

Между тем хозяева поля сумели закрепить свое преимущество. Мысик неудачно головой выбил мяч на Криськива, после мощного удара которого мяч от штанги срикошетил в ворота. Для Дмитрия это также был дебютный гол в УПЛ. Под конец первого тайма мог отличиться Климчук, но направление его удара разгадал Сидоренко.

Во время перерыва Иван Федык сделал двойную замену, выпустив на поле вместо Мысыка и Борячука новичка «Руха» Кузыка и Ляха. И именно Кузык сократил отставание в счете, воспользовавшись передачей Бойчука и точно пробил мимо вратаря. Харьковская команда тоже имела возможность забить гол, но Савин при добивании пробил сходу слишком неточно.

Руховцы после забитого гола заиграли еще активнее, особенно на правом фланге Бойчук. Имел возможность оформить дубль Кузык, который после паса Федорчука, с близкого расстояния пробил над перекладиной ворот. Опасно исполнял штрафной удар и Белый, но Сидоренко сыграл надежно.

Оба тренера продолжали делать замены и в итоге дебютировали в «Металлисте 1925» Протасов, Ермаков и Ременюк, а в составе «Руха» - аргентинец Альваренга. Хозяева поля почти всей командой на своей половине поля встречали развитие атак гостей. Подопечные Ивана Федыка пытались переломить ход поединка, но в итоге избежать поражения так и не удалось. Так завершилась беспроигрышная клубная рекордная серия «Руха» в УПЛ, длившаяся 7 игр: 4 победы и 3 ничьи.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Металлист 1925» – «Рух» - 2:1

Батюшин, 7, Крыськив, 35 – Кузык, 51

Западня, 45+1, Голодюк, 72, Сидоренко, 90+4 – Мартынюк, 56, Кондраков, 90+2

«Металлист 1925»: Сидоренко – Западня, Шершень, Ткачук, Жичиков – Крыськив (Ременюк, 80), Габелок, Голодюк – Батюшин (Дмитренко, 70), Пономарь (Фабиньо, 15, Ермаков, 80), Савин (Протасов, 70).

«Рух»: Бандура – Мысык (Лях, 46), Дидык, Белый, Гагун (Альваренга, 74) – Мартынюк – Климчук, Федорчук, Кухарук (Притула, 54), Бойчук (Кондраков, 82) – Борячук (Кузык, 46).

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Стадион: ОСК «Металлист» (Харьков).

Удары (в створ): 8 (6) – 10 (6)
Угловые: 1 – 4
Оффсайды: 0 – 0.

МЕТАЛЛИСТ 1925-РУХ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрий Назаркевич, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Главное - сочувствие
    online
      Главное - сочувствие, 25.07.2021 19:21
    -2
    cucumber, 25.07.2021 19:12
    я за все Металлисты, какие только существуют.. даже АCDC начал слушать
    Accept ещё добавь. Balls to the Wall
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.07.2021 19:20
    +1
    А чого Металіст 1925 не хоче змінити назву клубу на ФК Харків?
    -
    Тому ж Києву не вистачає ФК Київ, який би був альтернативою ДК.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.07.2021 19:15
    +1
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 25.07.2021 19:12
    +3
    Брати з Руху, спустіться на землю! Тупо недооцінка суперника!
    Федак, це твій прой....б!
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 25.07.2021 19:12
    -3
    Dosik, 25.07.2021 19:04
    Я тоже за Металлист!!!!Завтра в Сумах играем!
    я за все Металлисты, какие только существуют.. даже АCDC начал слушать
    Ссылка
    Главное - сочувствие
    online
      Главное - сочувствие, 25.07.2021 19:06
    -9
    Та вааще. Разорвали, уничтожили, деклассировали! И догнали Шахтёр.
    Ссылка
    Dosik
    online
      Dosik, 25.07.2021 19:04
    -3
    cucumber, 25.07.2021 19:01
    Металлист!!!Металлист!!!Металлист!!!Металл
    Я тоже за Металлист!!!!Завтра в Сумах играем!
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 25.07.2021 19:01
    +2
    Металлист!!!Металлист!!!Металлист!!!Металл
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 25.07.2021 19:00
    +3
    Отличный результат! Молодцы! Высокомерную козловскую команду вернули на землю
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 25.07.2021 19:12
    +3
    Брати з Руху, спустіться на землю! Тупо недооцінка суперника!
    Федак, це твій прой....б!
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 25.07.2021 19:00
    +3
    Отличный результат! Молодцы! Высокомерную козловскую команду вернули на землю
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 25.07.2021 19:01
    +2
    Металлист!!!Металлист!!!Металлист!!!Металл
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.07.2021 19:20
    +1
    А чого Металіст 1925 не хоче змінити назву клубу на ФК Харків?
    -
    Тому ж Києву не вистачає ФК Київ, який би був альтернативою ДК.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.07.2021 19:15
    +1
    Ссылка
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