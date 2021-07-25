Исторический успех. Металлист 1925 обыграл Рух

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов в стартовый состав включил тех игроков, которые и прошлом сезоне завоевали путевку в УПЛ. Среди задействованных игроков харьковского клуба дебютировали в Премьер-лиге только Крыськив и Батюшин. В составе «Руха» Иван Федык задействовал только одного новичка УПЛ - 18-летнего защитника Дидыка, который перешел из «Агробизнеса».

И хозяева поля сумели быстро забить свой первый гол в Премьер-лиге. Бандура не сумел укротить мяч после дальнего удара Савина и Батюшин при добивании низом пробил в дальний угол, проведя свой первый гол в УПЛ. Кстати, в первой лиге в активе Батюшина 42 гола. А потом произошел неприятный момент в матче, когда получил повреждение опытный Пономарь, которого пришлось заменить на Фабиньо. Бразилец вернулся в «Металлист 1925» из «Вентспилса», а в свое время выступал в УПЛ за «Олимпик».

Гости постепенно завладели инициативой и пытались контролировать мяч, но до опасных моментов у ворот харьковчан дело не доходило. Зато быстрая контратака хозяев завершилась дальним ударом активного Савина под перекладину, но Бандура без проблем ликвидировал угрозу. Имел возможность изменить счет и Кухарук, но пробил выше ворот Сидоренко. В следующем эпизоде вратарь «Металлиста 1925» вовремя перехватил опасную передачу Бойчука.

Между тем хозяева поля сумели закрепить свое преимущество. Мысик неудачно головой выбил мяч на Криськива, после мощного удара которого мяч от штанги срикошетил в ворота. Для Дмитрия это также был дебютный гол в УПЛ. Под конец первого тайма мог отличиться Климчук, но направление его удара разгадал Сидоренко.

Во время перерыва Иван Федык сделал двойную замену, выпустив на поле вместо Мысыка и Борячука новичка «Руха» Кузыка и Ляха. И именно Кузык сократил отставание в счете, воспользовавшись передачей Бойчука и точно пробил мимо вратаря. Харьковская команда тоже имела возможность забить гол, но Савин при добивании пробил сходу слишком неточно.

Руховцы после забитого гола заиграли еще активнее, особенно на правом фланге Бойчук. Имел возможность оформить дубль Кузык, который после паса Федорчука, с близкого расстояния пробил над перекладиной ворот. Опасно исполнял штрафной удар и Белый, но Сидоренко сыграл надежно.

Оба тренера продолжали делать замены и в итоге дебютировали в «Металлисте 1925» Протасов, Ермаков и Ременюк, а в составе «Руха» - аргентинец Альваренга. Хозяева поля почти всей командой на своей половине поля встречали развитие атак гостей. Подопечные Ивана Федыка пытались переломить ход поединка, но в итоге избежать поражения так и не удалось. Так завершилась беспроигрышная клубная рекордная серия «Руха» в УПЛ, длившаяся 7 игр: 4 победы и 3 ничьи.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Металлист 1925» – «Рух» - 2:1



Батюшин, 7, Крыськив, 35 – Кузык, 51



Западня, 45+1, Голодюк, 72, Сидоренко, 90+4 – Мартынюк, 56, Кондраков, 90+2

«Металлист 1925»: Сидоренко – Западня, Шершень, Ткачук, Жичиков – Крыськив (Ременюк, 80), Габелок, Голодюк – Батюшин (Дмитренко, 70), Пономарь (Фабиньо, 15, Ермаков, 80), Савин (Протасов, 70).

«Рух»: Бандура – Мысык (Лях, 46), Дидык, Белый, Гагун (Альваренга, 74) – Мартынюк – Климчук, Федорчук, Кухарук (Притула, 54), Бойчук (Кондраков, 82) – Борячук (Кузык, 46).

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Стадион: ОСК «Металлист» (Харьков).



Удары (в створ): 8 (6) – 10 (6)

Угловые: 1 – 4

Оффсайды: 0 – 0.

МЕТАЛЛИСТ 1925-РУХ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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