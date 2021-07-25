КРИВЕНЦОВ: «Очень плохо начали второй тайм. Выскажу претензии многим»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал победу харьковчан в матче против львовского «Руха» (2:1).

- Хочу поздравить нашу команду, наших болельщиков с хорошим стартом. У нас молодая команда, которой исполняется 5 лет. Дебютный матч в Премьер-Лиге мы выиграли, хотя он сложился для нас очень сложно. Травма Пономаря, по нему сообщили уже врачи - разрыв ахиллова сухожилия, это около 4-5 месяцев восстановления. Пономарь наш основной нападающий. Вот такой неутешительный диагноз.

Если взять по игре, конечно, мы хотели не так играть. Первые два быстрых забитых гола в нашем исполнении, пожалуй, определили дальнейший ход поединка: мы начали играть от защиты, но контригра, при этом, у нас плохо получалась. Но, опять же, нужно отдать должное «Руху». Хорошая, быстрая, техничная команда. Очень хорошо взаимодействовали на флангах. Но, опять же, учитывая, что это был первый поединок, многие ребята волновались, кто-то мог проявить себя лучше. Но в целом, победа - это победа.

- В чем не оправдали ваши надежды или планы игроки команды?

- Все команды изучают друг друга. Они видели все наши матчи на сборах. Да, мы старались для болельщиков. Но и соперники нас изучали. «Рух» пошел иным путем, они вообще не показывали свои матчи. Поэтому у нас было минимум информации по этому поводу. Вы видели, они нас накрывали очень хорошо. Не давали играть в быстрый пас. И, опять же, замена Пономаря вынужденная. Вы видели, Фабиньо старался, но делал не то, что нужно. Все же взаимосвязано. Многие, не так себя проявили, как могли. Но это волнение. Поэтому не будем сердить Бога. Победа - есть победа.

- Второй тайм по своему содержанию существенно отличался от тайма первого. Почему так сложилось?

- Не вышли из раздевалки. Очень плохо начали. Первые 12 минут... Будем разговаривать с игроками, но так выходить нельзя. Это психологический момент. Я это видел в раздевалке и предупредил ребят, так выходить нельзя, тем более, когда играешь дома. Поэтому, конечно, я выскажу претензии многим.

- В связи с травмой Пономаря планируется подписание форварда?

- Мы работаем в этом направлении. Я уже говорил, что у нас эта позиция была приоритетной в межсезонье. Мы еще, когда уходили в отпуск, ставили себе такую ​​цель. У нас было несколько кандидатов, хороших нападающих. Однако мы, к сожалению, не смогли их привезти в Харьков в силу разных причин. Но то, что мы возьмем нападающего - это я вам обещаю.