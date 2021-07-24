В воскресенье, 25 июля, на ОСК «Металлист» свой дебютный матч среди команд Премьер-лиги проведет харьковский «Металлист 1925», который встретится со львовским «Рухом», дебютировавшим в УПЛ в прошлом сезоне.

«Металлист 1925»

Этот клуб станет уже 3-м представителем Харькова в чемпионатах Украины - после «Металлиста» и ФК «Харьков». Вывел «Металлист 1925» в Премьер-лигу известный в прошлом полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Валерий Кривенцов, который в воскресенье дебютирует и в статусе главного тренера УПЛ.

Для харьковской команды, учитывая выступления в Первой лиге, летнее межсезонье выдалось меньше, чем у «Руха». И за этот период в составе «Металлиста 1925» произошли существенные кадровые изменения. Покинули команду Кольцов, Цвиренко, Пец, Дьяков, Холод, Ямполь и Ндукве. Вместе с тем, новичками команды стали Ермаков («Десна»), Шелихов («ВПК-Агро»), австриец Квакич («Капфенберг»), Задерака («Арарат»), Протасов ( «Волынь»), бразилец Фабиньо («Вентспилс»), в свое время игравший в УПЛ за «Олимпик», и Русин, который перебрался в Харьков именно из «Руха».

«Рух»

В Харьков подопечные Ивана Федыка отправятся с двумя рекордными клубными сериалами. «Желто-черные» не проигрывают в УПЛ в течение 7-ми игр: четыре победы и три ничьи, а на полях соперников не знают горечи поражений 4 игры подряд: победа и три ничьи.

В составе «Руха» также произошли существенные кадровые изменения. Из тех игроков, игравших в УПЛ, оставили команду Кухаревич («Труа»), Мысак, Зец (вернулся в «Бенфику»), Глиха, Сигурдссон, Литвиненко («ВПК-Агро»), Рудюк («Прикарпатье») и Русин. Новичками же клуба стали Панькив («Александрия»), Ориховский («Колос»), Альваренга («Олимпик») и Кузык («Пафос», Кипр). Также львовский клуб подписал контракт с 18-летним защитником «Агробизнеса» Романом Дидыком.

История встреч

Футбольные пути «Металлиста 1925» и «Руха» ранее пересекались только в рамках Первой лиги, где было сыграно 4 матча. И здесь пока равновесие сил: по одной победе соперников и две «мировые». Последний раз соперники играли в Харькове в августе 2019 года и тогда матч завершился вничью - 1:1. На гол хозяев поля в исполнении Цвиренко руховцы ответили точным ударом Кондракова.

Фемида

Арбитром матча назначен Дмитрий Бондаренко из Одессы, который провел уже 25 игр УПЛ. «Рух» провел только одну игру при Бондаренко, уступив в прошлом сезоне на своем поле «Колосу».

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов, Крыськив, Голодюк, Батюшин, Пономарь.

«Рух»: Бандура, Билый, Мартынюк, Гагун, Лях, Федорчук, Карасюк, Кухарук, Климчук, Бойчук, Борячук.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем матче стоит ждать упорное противостояние с небольшим количеством голов. Оба соперника попытаются набрать очки в стартовой дуэли, поэтому особое внимание уделят обороне. Нашей ставкой будет ТМ2,5 с коэффициентом 1.62 по линии Vbet.

25 июля, воскресенье