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Металлист 1925
0 : 0
Рух Львов
25.07.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Металлист 1925 – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Дебютная игра нового представителя Харькова в УПЛ

  • 24.07.2021 13:43
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  • 1 комментарий
Металлист 1925 – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Металлист 1925

В воскресенье, 25 июля, на ОСК «Металлист» свой дебютный матч среди команд Премьер-лиги проведет харьковский «Металлист 1925», который встретится со львовским «Рухом», дебютировавшим в УПЛ в прошлом сезоне.

«Металлист 1925»

Этот клуб станет уже 3-м представителем Харькова в чемпионатах Украины - после «Металлиста» и ФК «Харьков». Вывел «Металлист 1925» в Премьер-лигу известный в прошлом полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Валерий Кривенцов, который в воскресенье дебютирует и в статусе главного тренера УПЛ.

Для харьковской команды, учитывая выступления в Первой лиге, летнее межсезонье выдалось меньше, чем у «Руха». И за этот период в составе «Металлиста 1925» произошли существенные кадровые изменения. Покинули команду Кольцов, Цвиренко, Пец, Дьяков, Холод, Ямполь и Ндукве. Вместе с тем, новичками команды стали Ермаков («Десна»), Шелихов («ВПК-Агро»), австриец Квакич («Капфенберг»), Задерака («Арарат»), Протасов ( «Волынь»), бразилец Фабиньо («Вентспилс»), в свое время игравший в УПЛ за «Олимпик», и Русин, который перебрался в Харьков именно из «Руха».

«Рух»

В Харьков подопечные Ивана Федыка отправятся с двумя рекордными клубными сериалами. «Желто-черные» не проигрывают в УПЛ в течение 7-ми игр: четыре победы и три ничьи, а на полях соперников не знают горечи поражений 4 игры подряд: победа и три ничьи.

В составе «Руха» также произошли существенные кадровые изменения. Из тех игроков, игравших в УПЛ, оставили команду Кухаревич («Труа»), Мысак, Зец (вернулся в «Бенфику»), Глиха, Сигурдссон, Литвиненко («ВПК-Агро»), Рудюк («Прикарпатье») и Русин. Новичками же клуба стали Панькив («Александрия»), Ориховский («Колос»), Альваренга («Олимпик») и Кузык («Пафос», Кипр). Также львовский клуб подписал контракт с 18-летним защитником «Агробизнеса» Романом Дидыком.

История встреч

Футбольные пути «Металлиста 1925» и «Руха» ранее пересекались только в рамках Первой лиги, где было сыграно 4 матча. И здесь пока равновесие сил: по одной победе соперников и две «мировые». Последний раз соперники играли в Харькове в августе 2019 года и тогда матч завершился вничью - 1:1. На гол хозяев поля в исполнении Цвиренко руховцы ответили точным ударом Кондракова.

Фемида

Арбитром матча назначен Дмитрий Бондаренко из Одессы, который провел уже 25 игр УПЛ. «Рух» провел только одну игру при Бондаренко, уступив в прошлом сезоне на своем поле «Колосу».

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов, Крыськив, Голодюк, Батюшин, Пономарь.

«Рух»: Бандура, Билый, Мартынюк, Гагун, Лях, Федорчук, Карасюк, Кухарук, Климчук, Бойчук, Борячук.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем матче стоит ждать упорное противостояние с небольшим количеством голов. Оба соперника попытаются набрать очки в стартовой дуэли, поэтому особое внимание уделят обороне. Нашей ставкой будет ТМ2,5 с коэффициентом 1.62 по линии Vbet.

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25 июля, воскресенье

«Металлист 1925» – «Рух»
Харьков. ОСК «Металлист». 17:00
Прямая ТВ-трансляция на телеканале Футбол 1
Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)
МЕТАЛЛИСТ 1925 – РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Юрий Назаркевич, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    FC Liverpool Best!
    online
      FC Liverpool Best!, 24.07.2021 13:58
    0
    0:2. Дирявим тут нічого ловити
    Ссылка
    FC Liverpool Best!
    online
      FC Liverpool Best!, 24.07.2021 13:58
    0
    0:2. Дирявим тут нічого ловити
    Ссылка
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