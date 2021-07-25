25-го июля состоялся поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист 1925» обыграл львовский «Рух».
Украинская Премьер-лига. 1-й тур.
«Металлист 1925» – «Рух» - 2:1
Батюшин, 7, Крыськив, 35 – Кузык, 51
Обзор матча
Видео гола Батюшина
Видео гола Крыськива
Лучшие моменты первого тайма
Видео гола Кузыка
Лучшие моменты второго тайма
События матча
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Орест Кузык (Рух Львов).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Металлист 1925).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрий Батюшин (Металлист 1925).
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Источник — Sport.ua
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