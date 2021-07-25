1-й тур
Металлист 1925
2 : 1
Рух Львов
25.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Металлист 1925 – Рух – 2:1. Успех харьковчан. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 1-го тура УПЛ

  • 25.07.2021 20:12
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Металлист 1925 – Рух – 2:1. Успех харьковчан. Видео голов и обзор матча
© УПЛ

25-го июля состоялся поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист 1925» обыграл львовский «Рух».

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Металлист 1925» – «Рух» - 2:1

Батюшин, 7, Крыськив, 35 – Кузык, 51

Обзор матча

Видео гола Батюшина

Видео гола Крыськива

Лучшие моменты первого тайма

Видео гола Кузыка

Лучшие моменты второго тайма

События матча
50' ГОЛ ! Мяч забил Орест Кузык (Рух Львов).
35' ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Металлист 1925).
8' ГОЛ ! Мяч забил Юрий Батюшин (Металлист 1925).
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Источник — Sport.ua

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