Заря подпишет бразильца, но Юрченко и Иванисеня решили уйти

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов рассказал о том, что хавбеки Дмитрий Иванисеня и Владлен Юрченко окончательно решили не подписывать с клубом новый контракт.

Однако «Заря» вскоре оформит переход вингера Кристиана.

- Какова окончательная ситуация по Владлену Юрченко и Диме Иванисене?

- С ребятами мы вели переговоры. К сожалению, футболисты приняли решение о том, что их карьера в «Заре» завершена и они продолжат карьеру в других клубах.

- «Заря» близка к завершению перехода в клуб бразильского правого вингера Кристиана.

- Буквально только что были решены последние вопросы, поставлены подписи в документах. То есть, все последние формальности были улажены. Надеюсь, через день-два он присоединится к нам в Турции и мы его официально представим.