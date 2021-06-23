Заря подпишет бразильца, но Юрченко и Иванисеня решили уйти

Станислав Оганов рассказал о трансферной ситуации клуба

  • 23.06.2021 20:27
  • 4213 просмотров
  • 3 комментария
Заря подпишет бразильца, но Юрченко и Иванисеня решили уйти
© Getty Images/Global Images Ukraine

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов рассказал о том, что хавбеки Дмитрий Иванисеня и Владлен Юрченко окончательно решили  не подписывать с клубом новый контракт.

Однако «Заря» вскоре оформит переход вингера Кристиана.

- Какова окончательная ситуация по Владлену Юрченко и Диме Иванисене?
- С ребятами мы вели переговоры. К сожалению, футболисты приняли решение о том, что их карьера в «Заре» завершена и они продолжат карьеру в других клубах.

- «Заря» близка к завершению перехода в клуб бразильского правого вингера Кристиана.
- Буквально только что были решены последние вопросы, поставлены подписи в документах. То есть, все последние формальности были улажены. Надеюсь, через день-два он присоединится к нам в Турции и мы его официально представим.

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Источник — ФК Заря

(19 голосов)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 23.06.2021 21:33
    0
    Не всё в порядке у Зари! Видать с финансами совсем плохо.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 23.06.2021 21:28
    0
    Скоріше б Металіст вийшов в еврокубки, бо дуже соромно коли такі команди займають 3-те місце чемпіонату з такими менеджерами
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 23.06.2021 20:55
    0
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 23.06.2021 21:33
    0
    Не всё в порядке у Зари! Видать с финансами совсем плохо.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 23.06.2021 21:28
    0
    Скоріше б Металіст вийшов в еврокубки, бо дуже соромно коли такі команди займають 3-те місце чемпіонату з такими менеджерами
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 23.06.2021 20:55
    0
    Ссылка
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