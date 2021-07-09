ОФИЦИАЛЬНО. Гречишкин перешел в турецкий клуб

Турецкий клуб «Генчлербирлиги» официально сообщил о подписании украинского полузащитника Дмитрия Гречишкина. Контракт рассчитан на два года.

Предыдущие три года Гречишкин провел в «Александрии». В прошлом сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 24 матчах.

В конце июня Гречишкин был близок к переходу в «Кривбасс».