ОФИЦИАЛЬНО. Гречишкин перешел в турецкий клуб

Турецкий клуб «Генчлербирлиги» официально сообщил о подписании украинского полузащитника Дмитрия Гречишкина. Контракт рассчитан на два года.
Предыдущие три года Гречишкин провел в «Александрии». В прошлом сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 24 матчах.
В конце июня Гречишкин был близок к переходу в «Кривбасс».
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Источник — Twitter
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