Кривбасс подпишет двух известных украинских полузащитников

Полузащитники Владислав Огиря и Дмитрий Гречишкин будут выступать за криворожский «Кривбасс», клуб-новичок Первой лиги.
31-летний хавбек Владислав Огиря недавно ушел из черниговской «Десны», за которую играл с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 27 матчей и отдал 1 голевую передачу.
29-летний Дмитрий Гречишкин последние три сезона играл за «Александрию». В прошлом сезоне отыграл 24 поединка, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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Источник — Sportarena
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