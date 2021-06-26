Кривбасс подпишет двух известных украинских полузащитников

Владислав Огиря и Дмитрий Гречишкин будут выступать за криворожский клуб

  • 26.06.2021 01:29
  • 286 просмотров
  • 0 комментариев
Кривбасс подпишет двух известных украинских полузащитников
© ФК Александрия. Дмитрий Гречишкин

Полузащитники Владислав Огиря и Дмитрий Гречишкин будут выступать за криворожский «Кривбасс», клуб-новичок Первой лиги.

31-летний хавбек Владислав Огиря недавно ушел из черниговской «Десны», за которую играл с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 27 матчей и отдал 1 голевую передачу.

29-летний Дмитрий Гречишкин последние три сезона играл за «Александрию». В прошлом сезоне отыграл 24 поединка, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sportarena

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности