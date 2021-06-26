Кривбасс подпишет двух известных украинских полузащитников

Полузащитники Владислав Огиря и Дмитрий Гречишкин будут выступать за криворожский «Кривбасс», клуб-новичок Первой лиги.

31-летний хавбек Владислав Огиря недавно ушел из черниговской «Десны», за которую играл с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 27 матчей и отдал 1 голевую передачу.

29-летний Дмитрий Гречишкин последние три сезона играл за «Александрию». В прошлом сезоне отыграл 24 поединка, забил 2 гола и сделал 1 ассист.