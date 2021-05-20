ОФИЦИАЛЬНО. Александрию покинут восемь игроков

Официальный сайт «Александрии» подтвердил, что в межсезонье команду покинут сразу 8 игроков, у которых заканчиваются контракты. Это – Юрий Панькив, Евгений Банада, Артем Гордиенко, Дмитрий Гречишкин, Валерий Лучкевич, Павел Пашаев, а также арендованные у «Динамо» и «Шахтера» Роман Вантух и Валерий Бондаренко.

Отметим, что по окончании сезона «Александрию» также покинул главный тренер – Владимир Шаран. Его заменил наставник молодежной команды Юрий Гура.