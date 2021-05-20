ОФИЦИАЛЬНО. Александрию покинут восемь игроков

В команде предстоит перестройка

  • 20.05.2021 17:11
  • 1564 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Александрию покинут восемь игроков
© ФК Александрия. Роман Вантух

Официальный сайт «Александрии» подтвердил, что в межсезонье команду покинут сразу 8 игроков, у которых заканчиваются контракты. Это – Юрий Панькив, Евгений Банада, Артем Гордиенко, Дмитрий Гречишкин, Валерий Лучкевич, Павел Пашаев, а также арендованные у «Динамо» и «Шахтера» Роман Вантух и Валерий Бондаренко.

Отметим, что по окончании сезона «Александрию» также покинул главный тренер – Владимир Шаран. Его заменил наставник молодежной команды Юрий Гура.

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Источник — ФК Александрия

(5 голосов)

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Комментарии
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 20.05.2021 17:40
    +4
    Думаю след. сезон - вылет...
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 20.05.2021 17:24
    +5
    Ох йо-ма-йо.. це ж по Олександрії можна вже хреста цепляти і ставити табличку 1990 - 2021 ?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 20.05.2021 17:24
    +5
    Ох йо-ма-йо.. це ж по Олександрії можна вже хреста цепляти і ставити табличку 1990 - 2021 ?
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 20.05.2021 17:40
    +4
    Думаю след. сезон - вылет...
    Ссылка
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