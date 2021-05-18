ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила имя нового тренера

Руководство ФК «Александрия» представило нового главного тренера команды. Им стал Юрий Гура. На этом посту он сменил Владимира Шарана.



44-летний Гура является уроженцем города Александрии и работает в структуре одноименного клуба с лета 2014 года. В числе его достижений есть серебряная медаль Второй лиги с «УкрАгроКомом» с последующим выходом в Первую лигу.



В марте 2014 года Юрий Гура получил тренерский диплом UEFA категории PRO. В одной группе с ним проходили обучение главный тренер победителя текущего чемпионата Венгрии ФК «Ференцварош» Сергей Ребров, тренер молодежной сборной Украины (U-20) - чемпиона мира 2019 среди молодежных команд - Александр Петраков и другие признанные футбольные профессионалы Украины.



Отметим, что сезон 2020/2021 «Александрия» завершила на 9 строчке турнирной таблицы УПЛ.