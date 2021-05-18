ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила имя нового тренера

Первую команду возглавил тренер «Александрии» U-19 Юрий Гура

  • 18.05.2021 17:47
  • 3015 просмотров
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила имя нового тренера
© ФК Александрия. Сергей Кузьменко и Юрий Гура

Руководство ФК «Александрия» представило нового главного тренера команды. Им стал Юрий Гура. На этом посту он сменил Владимира Шарана.
 
44-летний Гура является уроженцем города Александрии и работает в структуре одноименного клуба с лета 2014 года. В числе его достижений есть серебряная медаль Второй лиги с «УкрАгроКомом» с последующим выходом в Первую лигу.
 
В марте 2014 года Юрий Гура получил тренерский диплом UEFA категории PRO. В одной группе с ним проходили обучение главный тренер победителя текущего чемпионата Венгрии ФК «Ференцварош» Сергей Ребров, тренер молодежной сборной Украины (U-20) - чемпиона мира 2019 среди молодежных команд - Александр Петраков и другие признанные футбольные профессионалы Украины.
 
Отметим, что сезон 2020/2021 «Александрия» завершила на 9 строчке турнирной таблицы УПЛ.

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Источник — ФК Александрия

(14 голосов)

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 18.05.2021 18:41
    0
    вирішили не тратитись
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 18.05.2021 18:38
    0
    step, 18.05.2021 18:24
    Це крок вперед)
    для тренера - да. А для клуба?
    Ссылка
    step
    online
      step, 18.05.2021 18:24
    0
    Це крок вперед)
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 18.05.2021 18:08
    -1
    Ой зря...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 18.05.2021 18:06
    +2
    Вот это да, инсайд Цыганыка оказался правдивым!
    Ссылка
    Костя Шевченко
    online
      Костя Шевченко, 18.05.2021 17:57
    +1
    Удачі, Юра!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 18.05.2021 18:06
    +2
    Вот это да, инсайд Цыганыка оказался правдивым!
    Ссылка
    Костя Шевченко
    online
      Костя Шевченко, 18.05.2021 17:57
    +1
    Удачі, Юра!
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 18.05.2021 18:41
    0
    вирішили не тратитись
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 18.05.2021 18:38
    0
    step, 18.05.2021 18:24
    Це крок вперед)
    для тренера - да. А для клуба?
    Ссылка
    step
    online
      step, 18.05.2021 18:24
    0
    Це крок вперед)
    Ссылка
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