ОФИЦИАЛЬНО. Хорватский клуб арендовал нападающего киевского Динамо

22-летний нигерийский нападающий «Динамо» Бенито отправляется на правах аренды в хорватскую «Горицу».



Нигериец перешел в киевский клуб в феврале 2020 года из российского «Тамбова». С тех пор Бенито не смог стать основным игроком «Динамо», только один раз выйдя на поле в чемпионате Украины. Прошлый сезон он провел на правах аренды в донецком «Олимпике».



Отметим, что после семи туров «Горица» занимает пятое место в элитном дивизионе Хорватии.

Ранее «Динамо» подписало контракт с бразильцем Витиньо.