ОФИЦИАЛЬНО. Хорватский клуб арендовал нападающего киевского Динамо

22-летний нигерийский нападающий «Динамо» Бенито отправляется на правах аренды в хорватскую «Горицу».
Нигериец перешел в киевский клуб в феврале 2020 года из российского «Тамбова». С тех пор Бенито не смог стать основным игроком «Динамо», только один раз выйдя на поле в чемпионате Украины. Прошлый сезон он провел на правах аренды в донецком «Олимпике».
Отметим, что после семи туров «Горица» занимает пятое место в элитном дивизионе Хорватии.
Ранее «Динамо» подписало контракт с бразильцем Витиньо.
Источник — ФК Динамо Киев
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