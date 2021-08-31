ОФИЦИАЛЬНО. Хорватский клуб арендовал нападающего киевского Динамо

Бенито отправляется на правах аренды в «Горицу»

  • 31.08.2021 18:44
  • 4247 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Хорватский клуб арендовал нападающего киевского Динамо
© ФК Динамо Киев. Бенито

22-летний нигерийский нападающий «Динамо» Бенито отправляется на правах аренды в хорватскую «Горицу».
 
Нигериец перешел в киевский клуб в феврале 2020 года из российского «Тамбова». С тех пор Бенито не смог стать основным игроком «Динамо», только один раз выйдя на поле в чемпионате Украины. Прошлый сезон он провел на правах аренды в донецком «Олимпике».
 
Отметим, что после семи туров «Горица» занимает пятое место в элитном дивизионе Хорватии.

Ранее «Динамо» подписало контракт с бразильцем Витиньо.

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    c_a_p2
    online
    c_a_p2, 31.08.2021 19:22
    0
    Беніто попав до Бені матері
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 31.08.2021 19:10
    +1
    Dynamo Kyiv, 31.08.2021 18:47
    Ну пусть у него будет практика и потом сильнее возвращается в лучший клуб Украины.
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    BaZia
    BaZia, 31.08.2021 19:03
    0
    Наскільки потрібно було прилаштувати його що відправили в клуб який віє дурною славою по платоспроможності.
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    Dynamo Kyiv
    Dynamo Kyiv, 31.08.2021 18:47
    +4
    Ну пусть у него будет практика и потом сильнее возвращается в лучший клуб Украины.
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