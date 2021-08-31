ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с бразильцем Витиньо

Трудовое соглашение 22-летнего форварда рассчитан на пять лет

  • 31.08.2021 17:12
  • 7163 просмотра
  • 42 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с бразильцем Витиньо
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22-летний бразильский нападающий Витиньо стал игроком киевского «Динамо».

В последний день трансферного окна столичный клуб подписал еще одного новичка. Витиньо является воспитанником бразильского «Атлетико Паранаенсе», за который выступал последние четыре сезона. Его контракт с «Динамо» рассчитан на пять лет.

В текущем сезоне бразилец сыграл 27 матчей, записав в свой актив 9 голов и 4 результативные передачи. Всего за первую команду «Атлетико Паранаенсе» он провел 60 матчей, забил 15 голов и отдал семь результативных передач во всех турнирах.

Витиньо будет заявлен за «Динамо» в ближайшее время под номером 22 и сможет принять участие уже в следующем матче столичной команды против харьковского «Металлиста 1925», который состоится после завершения паузы, связанной с матчами сборных, а именно в субботу, 11 сентября.

Ранее стало известно, сколько «Динамо» заплатит за Витиньо.

 
 
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Источник — ФК Динамо Киев

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Andre066
    online
    Andre066, 31.08.2021 18:10
    0
    Alexandr Rozovyk, 31.08.2021 17:59
    Спорт.юа, определитесь, атакаующий полузащитник или нападающий?!
    Вингер
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 31.08.2021 18:10
    +1
    Не понятно недовольство кротов, ну купило ДК бразилу, делов то, у самих весь состав, а тут какое-то негодование - раздражение, не пойми чего.
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
    online
    Alexandr Rozovyk, 31.08.2021 17:59
    -2
    Спорт.юа, определитесь, атакаующий полузащитник или нападающий?!
    Ссылка
    Правий Сектор
    Правий Сектор, 31.08.2021 17:57
    +11
    Задоволені трансфером, Вітіньо гравець товковий, на відміну від якогось там пєдріньо.
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 31.08.2021 17:56
    +6
    https://www.youtube.com/watch?v=i1CQS44W8qk&t=1s
    вот, кому интересно, как играет новичок
    Ссылка
    VAD
    VAD, 31.08.2021 17:56
    +3
    MAd__Mole__, 31.08.2021 17:54
    Ну сурок шубный еврей ,сам бревнягу Супрягу за 10 лямов хочет впарить ,а сам покупает за 5 и говорит отличный игрок ну разпятилетнему чемпиону в ЛЧ и в чемпионате это всеровно не поможет
    Оно уже не знает шо лепить тут
    Ссылка
    MAd__Mole__
    online
    MAd__Mole__, 31.08.2021 17:54
    -9
    Ну сурок шубный еврей ,сам бревнягу Супрягу за 10 лямов хочет впарить ,а сам покупает за 5 и говорит отличный игрок ну разпятилетнему чемпиону в ЛЧ и в чемпионате это всеровно не поможет
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 31.08.2021 17:54
    +1
    Хоакин Гусман Лоэра, 31.08.2021 17:50
    Сортирщик Жека,ну скинь сюда фото с матча ДК со стадиона где на билетах написано [Я Жека и я на матче ДК], не спеши с ответом не сливайся сразу в сортир)можешь в интернете порыться может и найдешь такое фото
    где на билетах написано [Я Жека и я на матче ДК](C)
    ребят , вызовите скорую этой женщине , перед ней тут замаячила перспектива удаления с сайта, и она окончательно умом тронулась
    кто не понял это Тимофеючка плеголовая
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 31.08.2021 17:50
    -4
    ___Funny___Cat___, 31.08.2021 17:26
    Машка нищая, так что там с нашим спором, почему я за тоой должен с половой тряпкой по всем веткам бегать
    ?
    давай как обычно, я тебя унижаю на одной и расходимся
    Сортирщик Жека,ну скинь сюда фото с матча ДК со стадиона где на билетах написано [Я Жека и я на матче ДК], не спеши с ответом не сливайся сразу в сортир)можешь в интернете порыться может и найдешь такое фото
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
    Александр Шевченко, 31.08.2021 17:46 (изменен)
    0
    serge_kr, 31.08.2021 17:30
    Еще одна загубленная душа , придется Витиньо изучать тактику автобуса
    извини, сержпидр, мы автобусами против Миная не играем, не ставя пять защев)) Ты ошибся адресом, могу скинуть адрес всем известного клуба, который автобус ставит даже против таких команд как Минай, он этот клуб типа прописан в Мариуполе, но шастает по Киеву, как поберушка сейчас
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 31.08.2021 17:45
    +4
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 31.08.2021 17:42
    Будем шею крутить Альфонсо девису из Баварии ))))
    Опорника бы нам еще
    эх... аппетит во время еды приходит
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 31.08.2021 17:44
    +2
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 31.08.2021 17:41
    2 вингера ушло.
    В принципе теперь есть 3 на левый фланг.
    Антюх для кубка
    Вербич для Упл
    Витинью для лч
    ну да Антюху очень тяжело придется !
    Вербич же я надеюсь вернется в былые кондиции !
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
    Александр Шевченко, 31.08.2021 17:44
    +4
    Владимир Пидвирный, 31.08.2021 17:41
    Ні один бразілець не прижився в Динамо. Чергове не вдале придбання.
    Сколько ты следишь за футбольным клубом Динамо Киев, клоун? Про таких игроков как Диого Ринкон, Бетао, Данило Сильва слышал? Или абы шо ляпнуть?
    Ссылка
    VAD
    VAD, 31.08.2021 17:43
    +4
    Владимир Пидвирный, 31.08.2021 17:41
    Ні один бразілець не прижився в Динамо. Чергове не вдале придбання.
    Можешь сразу забрать свои слова назад. Родольфо, Данило, Ринкон, Клебер, это на вскидку.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 31.08.2021 17:42
    +2
    Sauron, 31.08.2021 17:32
    Удачи Витиньо в великом клубе!
    ЛЧ теперь наша
    Будем шею крутить Альфонсо девису из Баварии ))))
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
    Владимир Пидвирный, 31.08.2021 17:41
    -9
    Ні один бразілець не прижився в Динамо. Чергове не вдале придбання.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 31.08.2021 17:41
    +2
    ___Funny___Cat___, 31.08.2021 17:36
    Маркет пишет что 6 лямов за него отдали
    прям не представляю как Дед убедил Суркиса с баблом расстаться
    2 вингера ушло.
    В принципе теперь есть 3 на левый фланг.
    Антюх для кубка
    Вербич для Упл
    Витинью для лч
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    GREEN DAY belokon, 31.08.2021 17:39
    +6
    serge_kr, 31.08.2021 17:38
    Через пару дней Витиньо поймет в какую помойку перешёл
    Остынь, он не игрок ШД
    Ссылка
    serge_kr
    online
    serge_kr, 31.08.2021 17:38
    -13
    Через пару дней Витиньо поймет в какую помойку перешёл
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    GREEN DAY belokon, 31.08.2021 17:38
    +5
    serge_kr, 31.08.2021 17:30
    Еще одна загубленная душа , придется Витиньо изучать тактику автобуса
    Если ты считаешь что ДК играет в автобус, ты профан
    С другой стороны, судя по аве, все понятно.
    Ссылка
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