ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с бразильцем Витиньо

22-летний бразильский нападающий Витиньо стал игроком киевского «Динамо».

В последний день трансферного окна столичный клуб подписал еще одного новичка. Витиньо является воспитанником бразильского «Атлетико Паранаенсе», за который выступал последние четыре сезона. Его контракт с «Динамо» рассчитан на пять лет.

В текущем сезоне бразилец сыграл 27 матчей, записав в свой актив 9 голов и 4 результативные передачи. Всего за первую команду «Атлетико Паранаенсе» он провел 60 матчей, забил 15 голов и отдал семь результативных передач во всех турнирах.

Витиньо будет заявлен за «Динамо» в ближайшее время под номером 22 и сможет принять участие уже в следующем матче столичной команды против харьковского «Металлиста 1925», который состоится после завершения паузы, связанной с матчами сборных, а именно в субботу, 11 сентября.

Ранее стало известно, сколько «Динамо» заплатит за Витиньо.