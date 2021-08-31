ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с бразильцем Витиньо

22-летний бразильский нападающий Витиньо стал игроком киевского «Динамо».
В последний день трансферного окна столичный клуб подписал еще одного новичка. Витиньо является воспитанником бразильского «Атлетико Паранаенсе», за который выступал последние четыре сезона. Его контракт с «Динамо» рассчитан на пять лет.
В текущем сезоне бразилец сыграл 27 матчей, записав в свой актив 9 голов и 4 результативные передачи. Всего за первую команду «Атлетико Паранаенсе» он провел 60 матчей, забил 15 голов и отдал семь результативных передач во всех турнирах.
Витиньо будет заявлен за «Динамо» в ближайшее время под номером 22 и сможет принять участие уже в следующем матче столичной команды против харьковского «Металлиста 1925», который состоится после завершения паузы, связанной с матчами сборных, а именно в субботу, 11 сентября.
Ранее стало известно, сколько «Динамо» заплатит за Витиньо.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
вот, кому интересно, как играет новичок
ребят , вызовите скорую этой женщине , перед ней тут замаячила перспектива удаления с сайта, и она окончательно умом тронулась
кто не понял это Тимофеючка плеголовая
?
давай как обычно, я тебя унижаю на одной и расходимся
эх... аппетит во время еды приходит
В принципе теперь есть 3 на левый фланг.
Антюх для кубка
Вербич для Упл
Витинью для лч
Вербич же я надеюсь вернется в былые кондиции !
ЛЧ теперь наша
прям не представляю как Дед убедил Суркиса с баблом расстаться
В принципе теперь есть 3 на левый фланг.
Антюх для кубка
Вербич для Упл
Витинью для лч
С другой стороны, судя по аве, все понятно.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.