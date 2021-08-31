Стало известно, сколько Динамо заплатит за Витиньо

Киевское «Динамо» договорилось с «Атлетико Паранаэнсе» о выкупе контракта 22-летнего бразильского атакующего полузащитника Витиньо.
«Презентация Витиньо сегодня. «Атлетико Паранаэнсе» по итогам переговоров достанется €5 миллионов», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
Ранее сообщалось, что Витиньо успешно прошел медосмотр в «Динамо».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Telegram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.