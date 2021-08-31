Стало известно, сколько Динамо заплатит за Витиньо

Бразильский футболист обойдется киевскому клубу в €5 миллионов

  • 31.08.2021 10:40
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Стало известно, сколько Динамо заплатит за Витиньо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» договорилось с «Атлетико Паранаэнсе» о выкупе контракта 22-летнего бразильского атакующего полузащитника Витиньо.

«Презентация Витиньо сегодня. «Атлетико Паранаэнсе» по итогам переговоров достанется €5 миллионов», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Ранее сообщалось, что Витиньо успешно прошел медосмотр в «Динамо».

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Источник — Telegram

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