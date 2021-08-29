Источник: Витиньо успешно прошел медосмотр в Динамо

22-летний атакующий полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо успешно прошел медосмотр в киевском «Динамо».
«Медосмотр пройден успешно. Сегодня с агентами улаживаются детали по контракту. И цена с «Атлетико Паранаэнсе». Если паззлы сойдутся — завтра презентация. Главная загвоздка — в сроках рассрочки выплаты клубу и сумме агентских «чаевых». Предварительная информация по цене трансфера — €4,5 миллиона», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
Ранее сообщалось, что ради возможности перейти в «Бордо» Витиньо отказал обоим украинским грандам — и «Динамо», и «Шахтеру».
Источник — Telegram
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банк ПУМБ Ахметова оформил кредит братьям Суркисам
У Динамо 4 иностранца могло уйти, 1 ушёл в ПАОк, ещё 3 востребованы на рынке.
2 из 3 вингеры!!!
А этому футболисту 22 и он вингер, как замена Родригешу (де Пена)
Ни какого прилива иностранцев нет! Одни уходят, другие приходят!
Дай Бог на усиление!!
——
Хотя , возможно я обидел креветку только что
——
Хотя , возможно я обидел креветку только что
Там Данило Силва ещё может опорника Лизейро везёт !
банк ПУМБ Ахметова оформил кредит братьям Суркисам
Там Данило Силва ещё может опорника Лизейро везёт !
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