Источник: Витиньо успешно прошел медосмотр в Динамо

Контракт с бразильским футболистом может быть подписан в ближайшее время

  • 29.08.2021 13:32
  • 2659 просмотров
  • 12 комментариев
Источник: Витиньо успешно прошел медосмотр в Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний атакующий полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо успешно прошел медосмотр в киевском «Динамо».

«Медосмотр пройден успешно. Сегодня с агентами улаживаются детали по контракту. И цена с «Атлетико Паранаэнсе». Если паззлы сойдутся — завтра презентация. Главная загвоздка — в сроках рассрочки выплаты клубу и сумме агентских «чаевых». Предварительная информация по цене трансфера — €4,5 миллиона», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Ранее сообщалось, что ради возможности перейти в «Бордо» Витиньо отказал обоим украинским грандам — и «Динамо», и «Шахтеру».

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Источник — Telegram

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 29.08.2021 14:20
    0
    Хуакин Гусман Лоэра, 29.08.2021 13:58
    Предварительная информация по цене трансфера — €4,5 миллиона
    банк ПУМБ Ахметова оформил кредит братьям Суркисам
    Для развпятьлетних это топ уровень.
    Ссылка
    Andre066
    online
    Andre066, 29.08.2021 14:17 (изменен)
    +1
    Интересно наблюдать за перекличками болел других клубов о иностранцах.
    У Динамо 4 иностранца могло уйти, 1 ушёл в ПАОк, ещё 3 востребованы на рынке.
    2 из 3 вингеры!!!
    А этому футболисту 22 и он вингер, как замена Родригешу (де Пена)
    Ни какого прилива иностранцев нет! Одни уходят, другие приходят!
    Дай Бог на усиление!!
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 29.08.2021 14:15
    +1
    Давайте ещё Габриэля из Бенфики
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 29.08.2021 14:15
    -1
    ___Funny___Cat___, 29.08.2021 14:06
    Когда очень хочется пошутить , но имеешь интеллект креветки - получается то , что у Хоакина ниже .
    ——
    Хотя , возможно я обидел креветку только что
    Жека,я не шучу)так жить они будут в твоём сортире лубенском ?
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 29.08.2021 14:06
    +3
    Хуакин Гусман Лоэра, 29.08.2021 14:00
    жить бразилы будут у тебя в сортире в Лубнах
    Когда очень хочется пошутить , но имеешь интеллект креветки - получается то , что у Хоакина ниже .
    ——
    Хотя , возможно я обидел креветку только что
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 29.08.2021 14:00
    -7
    ___Funny___Cat___, 29.08.2021 13:46
    Отлично , надеюсь договорятся и ждём официально !
    Там Данило Силва ещё может опорника Лизейро везёт !
    жить бразилы будут у тебя в сортире в Лубнах
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 29.08.2021 13:59
    -6
    "своих надо подключать и готовить под сборную" - говорили они..."мы никогда не будем бразильской кротовнёй как в Шахте" самоуспокаивались они...
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 29.08.2021 13:58
    -8
    Предварительная информация по цене трансфера — €4,5 миллиона
    банк ПУМБ Ахметова оформил кредит братьям Суркисам
    Ссылка
    newport
    online
    newport, 29.08.2021 13:57
    +3
    Это хорошая новость!
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 29.08.2021 13:51
    +2
    Теперь накидают кротам.
    Ссылка
    Dominik
    Dominik, 29.08.2021 13:49
    +3
    ЖДЕМС,.
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    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 29.08.2021 13:46
    +2
    Отлично , надеюсь договорятся и ждём официально !
    Там Данило Силва ещё может опорника Лизейро везёт !
    Ссылка
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