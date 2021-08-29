Источник: Витиньо успешно прошел медосмотр в Динамо

22-летний атакующий полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо успешно прошел медосмотр в киевском «Динамо».

«Медосмотр пройден успешно. Сегодня с агентами улаживаются детали по контракту. И цена с «Атлетико Паранаэнсе». Если паззлы сойдутся — завтра презентация. Главная загвоздка — в сроках рассрочки выплаты клубу и сумме агентских «чаевых». Предварительная информация по цене трансфера — €4,5 миллиона», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Ранее сообщалось, что ради возможности перейти в «Бордо» Витиньо отказал обоим украинским грандам — и «Динамо», и «Шахтеру».