Витиньо летит в Киев. Трансфер в Динамо зависит от результатов медосмотра

Похоже, Мирча Луческу получит в свою команду качественного бразильца

  • 28.08.2021 14:25
  • 5750 просмотров
  • 15 комментариев
Витиньо летит в Киев. Трансфер в Динамо зависит от результатов медосмотра
© Getty Images/Global Images Ukraine. Витиньо

Киевское «Динамо» в ближайшее время может объявить о переходе 22-летнего атакующего полузащитника «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо.

Футболист, который был близок к переходу в «Бордо», летит в Киев, чтобы пройти медицинские тесты, от успешности которых и зависит его трансфер в «Динамо». Сам Витиньо предварительно согласовал 5-летний контракт с «бело-синими».

Отмечается, что «Бордо», который уже согласовал покупку Витиньо за 10 миллионов евро, был вынужден отказаться от сделки из-за проблем с финансовым фейр-плей.

«Динамо», внимательно следившее за ходом переговоров «Бордо» и «Атлетико Паранаэнсе», несколько улучшило свое предложение по игроку, и бразильский клуб согласился отпустить своего игрока в Украину за 6 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что ради возможности перейти в «Бордо» Витиньо отказал обоим украинским грандам – и «Динамо», и «Шахтеру».

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Источник — Globoesporte

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 28.08.2021 15:20
    -1
    Lupin, 28.08.2021 14:59
    с чего ты взял что я из стана горняков. так часто имели ржавые, что паранойя развилась?
    Это у них вечные комплексы)
    Ссылка
    Lupin
    online
    Lupin, 28.08.2021 14:59
    -8
    DK1961, 28.08.2021 14:57
    За лупин ты лучше о своей ржавой помойке озаботься
    с чего ты взял что я из стана горняков. так часто имели ржавые, что паранойя развилась?
    Ссылка
    DK1961
    DK1961, 28.08.2021 14:57
    +4
    Lupin, 28.08.2021 14:53
    вот такой игрок, что кроме Бордо и фк дыры никому больше ненужен. посмотрим что из этого выйдет. а впрочем что смотреть, всё-равно блондинчек будет играть, а этот сидеть на лавке за 6 лямов
    За лупин ты лучше о своей ржавой помойке озаботься
    Ссылка
    Lupin
    online
    Lupin, 28.08.2021 14:56
    -7
    руководству динамо и тренерам сначала надо подавить свои ксенофобные наклонности, а потом вкладывать деньги в трансферы, иначе из раза в раз будет выходить одно и тоже.
    Ссылка
    Lupin
    online
    Lupin, 28.08.2021 14:53
    -12
    вот такой игрок, что кроме Бордо и фк дыры никому больше ненужен. посмотрим что из этого выйдет. а впрочем что смотреть, всё-равно блондинчек будет играть, а этот сидеть на лавке за 6 лямов
    Ссылка
    Lupin
    online
    Lupin, 28.08.2021 14:49 (изменен)
    -11
    coba777, 28.08.2021 14:43
    Так читати не цікаво. Головне завдання срач розвести.
    ну да, главное ваши горящие пердаки и я читал.
    Ссылка
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 28.08.2021 14:43
    -1
    Совы будут ухать?
    Ссылка
    coba777
    online
    coba777, 28.08.2021 14:43
    +5
    steelmaker, 28.08.2021 14:40
    не согласились? читать было не судьба, наверное, почему трансфер в Бордо за 10 не состоялся...
    Так читати не цікаво. Головне завдання срач розвести.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 28.08.2021 14:42
    +1
    Плюс у самого бордо проблемы вообще с деньгами.
    Парень Еременко напоминает статурой
    Ссылка
    steelmaker
    online
    steelmaker, 28.08.2021 14:40
    +5
    Lupin, 28.08.2021 14:30
    прикольно, не согласились продать в Бордо за 10 млн, но согласились в дыру за 6. вот это я понимаю бразильцы настоящие патриоты
    не согласились? читать было не судьба, наверное, почему трансфер в Бордо за 10 не состоялся...
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 28.08.2021 14:39
    -11
    Хуакин Гусман Лоэра, 28.08.2021 14:35
    6 миллиинов)))братья Суркисы последние своё облэнерго Ахметову отдали в залог
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 28.08.2021 14:35
    -13
    6 миллиинов)))братья Суркисы последние своё облэнерго Ахметову отдали в залог
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 28.08.2021 14:32
    -19
    Lupin, 28.08.2021 14:30
    прикольно, не согласились продать в Бордо за 10 млн, но согласились в дыру за 6. вот это я понимаю бразильцы настоящие патриоты
    Какой игрок, такие и приоритеты.
    Ссылка
    Lupin
    online
    Lupin, 28.08.2021 14:30
    -21
    прикольно, не согласились продать в Бордо за 10 млн, но согласились в дыру за 6. вот это я понимаю бразильцы настоящие патриоты
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 28.08.2021 14:28
    +2
    Якщо перейде, то отримає від фанатів прізвисько "Вітя".
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