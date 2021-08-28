Витиньо летит в Киев. Трансфер в Динамо зависит от результатов медосмотра

Киевское «Динамо» в ближайшее время может объявить о переходе 22-летнего атакующего полузащитника «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо.

Футболист, который был близок к переходу в «Бордо», летит в Киев, чтобы пройти медицинские тесты, от успешности которых и зависит его трансфер в «Динамо». Сам Витиньо предварительно согласовал 5-летний контракт с «бело-синими».

Отмечается, что «Бордо», который уже согласовал покупку Витиньо за 10 миллионов евро, был вынужден отказаться от сделки из-за проблем с финансовым фейр-плей.

«Динамо», внимательно следившее за ходом переговоров «Бордо» и «Атлетико Паранаэнсе», несколько улучшило свое предложение по игроку, и бразильский клуб согласился отпустить своего игрока в Украину за 6 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что ради возможности перейти в «Бордо» Витиньо отказал обоим украинским грандам – и «Динамо», и «Шахтеру».