Форвард Атлетико Паранаэнсе Витиньо отказал Динамо и Шахтеру

22-летний бразильский нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо отказал киевскому «Динамо» и донецкому «Шахтеру» ради французского «Бордо».

«Бордо» заплатит за игрока €10 миллионов. Сделка будет заключена в понедельник после прохождения бразильцем медицинского осмотра.

«Динамо» и «Шахтер» сделали более выгодные финансовые предложения для клуба и футболиста, но Витиньо хочет играть именно в чемпионате Франции.

В текущем сезоне Витиньо провел за «Атлетико Паранаэнсе» 27 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.