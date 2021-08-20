Источник: Динамо сделало предложение Атлетико Паранаэнсе по Витиньо

Киевское «Динамо» не оставляет попыток заполучить 22-летнего вингера «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо.
По данным телеграм-канала «Динамо Киев Inside», «бело-синие» сделали повторное предложение бразильскому клубу о переходе футболиста за 3,8 миллиона евро.
При этом, шансы «Динамо» на подписание Витиньо оцениваются как достаточно реальные, так как контракт футболиста с «Атлетико Паранаэнсе» истекает следующим летом и это является содействующим фактором в переговорах. Кроме того, из переговоров по Витиньо выбыл французский «Бордо», который ранее предлагал значительно больше, чем «Динамо», но в последний момент не сумел подтвердить свою финансовую состоятельность.
Также отмечается, что Мирча Луческу не против подписания Витиньо, а само «Динамо» получило предложения по двум вингерам-легионерам, что может поспособствовать выделению средств на бразильца.
Отметим, что на Transfermarkt Витиньо оценивается в 3,5 миллиона евро.
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Та Суркис конечно с изюминкой , но надеюсь не на столько . Чтобы покупать за ДЕНЬГИ игрока , который будет сидеть потом
Та Суркис конечно с изюминкой , но надеюсь не на столько . Чтобы покупать за ДЕНЬГИ игрока , который будет сидеть потом
Ее с + и дают за год до конца контракта , зимой уже игрок сможет заключительно предварительный договор и уйти бесплатно .
Так что вполне норм
Ее с + и дают за год до конца контракта , зимой уже игрок сможет заключительно предварительный договор и уйти бесплатно .
Так что вполне норм
Жерсона я бы оставил , он пока что реальный джокер в команде , да , есть буйтсво эмоций , есть процент брака - но он часто выходит и обостряет
На фоне невнятной формы Вити и Вербича - Витиньо нужен !
Так что надеюсь этот трансфер состоится .
Ее с + и дают за год до конца контракта , зимой уже игрок сможет заключительно предварительный договор и уйти бесплатно .
Так что вполне норм
Жерсона я бы оставил , он пока что реальный джокер в команде , да , есть буйтсво эмоций , есть процент брака - но он часто выходит и обостряет
На фоне невнятной формы Вити и Вербича - Витиньо нужен !
Так что надеюсь этот трансфер состоится .
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