Источник: Динамо сделало предложение Атлетико Паранаэнсе по Витиньо

За бразильского полузащитника киевляне дают чуть меньше 4 миллионов евро

  • 20.08.2021 17:48
  • 707 просмотров
  • 10 комментариев
Источник: Динамо сделало предложение Атлетико Паранаэнсе по Витиньо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Витиньо

Киевское «Динамо» не оставляет попыток заполучить 22-летнего вингера «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо.

По данным телеграм-канала «Динамо Киев Inside», «бело-синие» сделали повторное предложение бразильскому клубу о переходе футболиста за 3,8 миллиона евро.

При этом, шансы «Динамо» на подписание Витиньо оцениваются как достаточно реальные, так как контракт футболиста с «Атлетико Паранаэнсе» истекает следующим летом и это является содействующим фактором в переговорах. Кроме того, из переговоров по Витиньо выбыл французский «Бордо», который ранее предлагал значительно больше, чем «Динамо», но в последний момент не сумел подтвердить свою финансовую состоятельность.

Также отмечается, что Мирча Луческу не против подписания Витиньо, а само «Динамо» получило предложения по двум вингерам-легионерам, что может поспособствовать выделению средств на бразильца.

Отметим, что на Transfermarkt Витиньо оценивается в 3,5 миллиона евро.

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(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    hanter83
    online
    hanter83, 20.08.2021 18:10
    0
    НУЖНО БРАТЬ!!! Мистер в БРАЗИЛАХ сечет.
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 20.08.2021 18:07
    0
    __Funny__Cat__, 20.08.2021 18:04
    Глядел ещё когда первые слухи были , ничего так по нарезкам
    Та Суркис конечно с изюминкой , но надеюсь не на столько . Чтобы покупать за ДЕНЬГИ игрока , который будет сидеть потом
    Так ск уже было таких … увидим конечно, мб это вообще утка очередная запросто
    Ссылка
    __Funny__Cat__
    online
    __Funny__Cat__, 20.08.2021 18:04
    -1
    dd dent, 20.08.2021 18:00
    А ты шо глядел нарезки игрока этого и не в обход ли румыне хоть брать хотят?
    Глядел ещё когда первые слухи были , ничего так по нарезкам
    Та Суркис конечно с изюминкой , но надеюсь не на столько . Чтобы покупать за ДЕНЬГИ игрока , который будет сидеть потом
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 20.08.2021 18:02
    -1
    Судя по последней игре с топ-клубом из макаронии, то проблемы динамо (как мне видится) явно НЕ в вингерах.
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 20.08.2021 18:02
    0
    __Funny__Cat__, 20.08.2021 18:00
    Ну цена 3,5 за по Маркету
    Ее с + и дают за год до конца контракта , зимой уже игрок сможет заключительно предварительный договор и уйти бесплатно .
    Так что вполне норм
    Бразилы нынче цены не сложат за своих, если стоящие конечно
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 20.08.2021 18:01
    0
    __Funny__Cat__, 20.08.2021 18:00
    Ну цена 3,5 за по Маркету
    Ее с + и дают за год до конца контракта , зимой уже игрок сможет заключительно предварительный договор и уйти бесплатно .
    Так что вполне норм
    Как-то странно вдруг вингера брать из всех позиций актуальных, кроме воротника по сути
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 20.08.2021 18:00
    0
    __Funny__Cat__, 20.08.2021 17:58
    Де Пену однозначно нужно отпускать , он уже ментально не в этой команде .
    Жерсона я бы оставил , он пока что реальный джокер в команде , да , есть буйтсво эмоций , есть процент брака - но он часто выходит и обостряет
    На фоне невнятной формы Вити и Вербича - Витиньо нужен !
    Так что надеюсь этот трансфер состоится .
    А ты шо глядел нарезки игрока этого и не в обход ли румыне хоть брать хотят?
    Ссылка
    __Funny__Cat__
    online
    __Funny__Cat__, 20.08.2021 18:00
    -1
    dd dent, 20.08.2021 17:58
    Довольно демократичная цена - подозрительно
    Ну цена 3,5 за по Маркету
    Ее с + и дают за год до конца контракта , зимой уже игрок сможет заключительно предварительный договор и уйти бесплатно .
    Так что вполне норм
    Ссылка
    __Funny__Cat__
    online
    __Funny__Cat__, 20.08.2021 17:58
    0
    Де Пену однозначно нужно отпускать , он уже ментально не в этой команде .
    Жерсона я бы оставил , он пока что реальный джокер в команде , да , есть буйтсво эмоций , есть процент брака - но он часто выходит и обостряет
    На фоне невнятной формы Вити и Вербича - Витиньо нужен !
    Так что надеюсь этот трансфер состоится .
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 20.08.2021 17:58
    0
    Довольно демократичная цена - подозрительно
    Ссылка
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