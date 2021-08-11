Динамо хочет подписать бразильского вингера. В дело вмешался Бордо

По информации ТаТоТаке, «Динамо» не оставляет надежд подписать атакующего игрока «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо.

Он может сыграть как форварда, так и на обоих флангах атаки. Контракт 22-летнего игрока заканчивается через год, поэтому клуб не против его продать.

Сообщается, что киевляне предложили около 3,5 миллионов евро, однако конкуренцию «Динамо» составил «Бордо», который предложил больше.

Правда, переговоры все еще продолжаются и у «Динамо» есть шансы.

В нынешнем сезоне Витиньо успел забить 2 гола и сделать 3 ассиста.