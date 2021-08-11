Динамо хочет подписать бразильского вингера. В дело вмешался Бордо

Киевский клуб нацелился на Витиньо

  • 11.08.2021 17:11
  • 732 просмотра
  • 4 комментария
Динамо хочет подписать бразильского вингера. В дело вмешался Бордо
© globoesporte.globo.com

По информации ТаТоТаке, «Динамо» не оставляет надежд подписать атакующего игрока «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо.

Он может сыграть как форварда, так и на обоих флангах атаки. Контракт 22-летнего игрока заканчивается через год, поэтому клуб не против его продать.

Сообщается, что киевляне предложили около 3,5 миллионов евро, однако конкуренцию «Динамо» составил «Бордо», который предложил больше.

Правда, переговоры все еще продолжаются и у «Динамо» есть шансы.

В нынешнем сезоне Витиньо успел забить 2 гола и сделать 3 ассиста.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТаТоТаке

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Korsakov Oleksandr
    online
      Korsakov Oleksandr, 11.08.2021 17:23
    0
    I need Perspektive!!!!!!!
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 11.08.2021 17:22
    +1
    potemkin78, 11.08.2021 17:15
    шот сильно староват, обычно покупают 18 летних, как говорится на перспективу
    Видно, який грамотей писав «бразілького»… то такий і футболіст…
    Ссылка
    Korsakov Oleksandr
    online
      Korsakov Oleksandr, 11.08.2021 17:20
    +4
    Для Луческу треба зараз ,він немає часу для перспективи!!!!!
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 11.08.2021 17:15
    0
    шот сильно староват, обычно покупают 18 летних, как говорится на перспективу
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности