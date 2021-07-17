Верес подписал легионера. Клуб усилился полузащитником

«Верес» объявил о подписании контракта с молдавским полузащитником Михаилом Гечевым.
23-летний фланговый атакующий хавбек получил договор на два года с опцией продления на третий.
В минувшем сезоне Гечев в составе «Сфынтул Георге» забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.
Провел 1 матч в составе сборной Молдовы.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Верес
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.