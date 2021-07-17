Верес подписал легионера. Клуб усилился полузащитником

«Верес» объявил о подписании контракта с молдавским полузащитником Михаилом Гечевым.

23-летний фланговый атакующий хавбек получил договор на два года с опцией продления на третий.

В минувшем сезоне Гечев в составе «Сфынтул Георге» забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

Провел 1 матч в составе сборной Молдовы.