Горняк-Спорт подписал нескольких новичков

Несколько футболистов успешно прошли просмотр в «Горняке-Спорт» и заключили трудовые соглашения с клубом из Горишних Плавней.

Среди них защитники Дмитрий Шинкаренко (в прошлом сезоне играл за «Авангард»), Роман Никитюк («Карпаты» Галич), Максим Цвиренко («Металлист 1925») и Эмин Сафиханов («Чайка»), а также полузащитник Руслан Паламар («Николаев»).

На правах аренды в «Горняк-Спорт» перебрались защитник Юрий Кравчук из «Металлиста» и полузащитник Артем Мильченко из «Зари».

На просмотре в команде находится еще целый ряд футболистов.

«Горняк-Спорт» по итогам минувшего чемпионата Первой лиги занял 9-е место. В 1-м туре нового сезона команда из Полтавской области примет «Краматорск». Базовая дата – 25 июля.