ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь подписал экс-капитана Черноморца

Владислав Клименко стал игроком «Мариуполя»

  • 06.08.2021 17:37
  • 1295 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь подписал экс-капитана Черноморца
© ФК Мариуполь

«Мариуполь» официально сообщил о подписании контракт с полузащитником Владиславом Клименко. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на два года. За «Мариуполь» Клименко будет выступать по 5-м номером.

Предыдущим клубом Клименко был «Черноморец», за который он выступал с января 2020 года и был капитаном команды. На его счету 1 гол в 30 матчах за «Черноморец». Также Клименко выступал за «Реал Фарму», «Кривбасс», «Скалу» и «Ингулец».

Завтра, 7 августа «Мариуполь» в третьем туре УПЛ на выезде сыграет с «Днепром-1».

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Источник — ФК Мариуполь

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Степанов
    online
      Алексей Степанов, 06.08.2021 17:55
    0
    Ну да, своих же нет. Каждый год, мариупольские футболисты, понимая, что в приоритете играть будут арендование игроки Шахтера, уезжают в другие клубы! И так каждый год! Поэтому и нет болельщиков на стадионе!
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