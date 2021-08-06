ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь подписал экс-капитана Черноморца

«Мариуполь» официально сообщил о подписании контракт с полузащитником Владиславом Клименко. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на два года. За «Мариуполь» Клименко будет выступать по 5-м номером.

Предыдущим клубом Клименко был «Черноморец», за который он выступал с января 2020 года и был капитаном команды. На его счету 1 гол в 30 матчах за «Черноморец». Также Клименко выступал за «Реал Фарму», «Кривбасс», «Скалу» и «Ингулец».

Завтра, 7 августа «Мариуполь» в третьем туре УПЛ на выезде сыграет с «Днепром-1».