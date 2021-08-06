3-й тур
Днепр-1
0 : 0
Мариуполь
07.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Мариуполь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команда Игора Йовичевича выглядит фаворитом

  • 06.08.2021 02:38
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Днепр-1 – Мариуполь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© СК Днепр-1

В субботу, 7 августа, состоится матч 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» на стадионе «Днепр-Арена» примет «Мариуполь». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

«Днепр-1»

 

Для днепрян это уже третий сезон в УПЛ. В двух предыдущих их называли претендентами на выход в еврокубки, в первую очередь потому, что состав «Днепра-1» по именам был сопоставим с игроками луганской «Зари», которая из года в год выступает в Лиге Европы. Но под руководством Дмитрия Михайленко клуб как поднялся в элиту, так был и на грани вылета в Первую лигу, а потому на тренерском мостике произошли изменения.

Во второй части прошлого сезона «Днепр-1» возглавил хорватский специалист Игор Йовичевич, который уже был известен в Украине благодаря работе во львовских «Карпатах». Под руководством нового наставника результаты днепрян значительно улучшились, а потому на первый взгляд кажется, что еврокубки без них теперь уж точно не пройдут. А именно матчи на евроарене могут заставить болельщиков легендарного «Днепра» вернуться на трибуны и поверить в новую команду.

На старте нынешнего сезона подопечные Йовичевича сыграли на выезде с полтавской «Ворсклой» со счетом 2:2, а во втором туре разгромили одесский «Черноморец», который вернулся в элитный дивизион, со счетом 3:0. Если так дела пойдут и дальше, то днепряне вполне могут цепляться не только за еврокубки, но и ставить более серьезные задачи в виде борьбы за один из комплектов медалей.

«Мариуполь»

 

Команда Остапа Маркевича в новом сезоне пока не смогла одержать побед. В первом туре приазовцы сыграли вничью со «Львовом» (1:1), а во втором уступили черниговской «Десне» со счетом 1:2. Молодым футболистам «Мариуполя», большинство из которых принадлежит донецкому «Шахтеру», тяжело противостоять командам, где найдена золотая середина сплава молодости и опыта.

В прошлом сезоне «Мариуполь» хоть и должен был бороться за путевку в еврокубки, но все же большую часть вел борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге. Сделать это удалось не без труда, от последней строчки удалось оторваться лишь на 8 очков, в то время как отрыв от еврокубковой зоны насчитывал значительно больше баллов.

Статистика встреч

 

История противостояния «Днепра-1» и «Мариуполя» насчитывает 7 официальных поединков. Дважды побеждали днепряне, а приазовцы оказались сильнее четыре раза. Еще одна встреча, в феврале нынешнего года, не выявила победителя (ничья 2:2).

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Паст – Лучкевич, Адамюк, Сваток, Дубинчак, Когут, Джурасек, Н.Кравченко, Русин, Чуже, Довбик.

«Мариуполь»: Кудрик – Стасюк, Чоботенко, Микицей, Кащук, Чех, Мишнёв, Петерман, Топалов, Горбунов, Кулаков.

7 августа, суббота

«Днепр-1» – «Мариуполь»
Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Униан»
ДНЕПР-1 — МАРИУПОЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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